快訊

個性海派、愛提攜後輩…前國策顧問陳義秋離世 高雄紅派走入歷史

慶祝奧運羽球男雙金牌2連霸 蔣萬安宣布在這路段設別名「麟洋路」

總統退選副手上陣！美民主黨全代會近似1968年情節 多項詭異巧合難忽視

台南議員籲訂天災發放便當準則 市府：納入檢討

中央社／ 台南16日電

台南市議會第4屆第6次臨時會今天進行「凱米颱風專案報告」，國民黨團建議訂定「天然災害各區里發放便當準則」，解決淹水地區民眾吃飯問題，市府將納入檢討並提出精進方案。

國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝表示，這次淹水地區災民，在沒水沒電驚恐情況下，還挨餓沒東西吃，他當時建議消防局救人同時協助發放便當，但消防局拒絕，回顧自己當民代幾十年來，便當已成為災難顯學，但官方單位一直無法有效解決。

蔡育輝指出，國民黨團建議訂定「天然災害各區里發放便當準則」，讓部分區公所也能配備救生艇，訓練人員，在災難發生時，能請不是災區的便當店提供，讓災民們吃到一口飯。

台南市副市長葉澤山表示，這次災情發生又急又快，區公所忙著救災、疏散居民、處理路樹倒塌、電線掉落等工作，雖然已盡力協調調度，但在緊急狀態中，難免會有疏失處，期望外界予以體諒，便當發放問題，市府會納入檢討，並提出精進方案。

另有議員提出風災期間擱淺貨輪恐造成海洋污染，影響漁業及牡蠣養殖，台南市環保局指出，此次共有3艘輪船於台南海邊擱淺，市府持續關注相關處理，如有接收蚵民損失通報，將由農業局協助受理及協調中央訂定漁損標準，以提供交通部航港局協助後續求償事宜。

還有議員在會中提到，永康地區某建築業者，未經市府同意擅自將既有排水路截斷破壞，恐影響當地排水，市府水利局指出，目前已由永康區公所針對既有排水設施損壞，要求施工廠商限期回復原狀，逾期將依相關法規研辦，以免影響排水路暢通。

便當 台南 國民黨

延伸閱讀

強颱八掌溪溢堤王美惠要求增設抽水站 五河分署同意評估

台南藍軍控八掌溪土堤崩須整建 市府若不編預算將「抵制捷運」

凱米災民指責淹水是「人禍」求國賠！台南民代要市府支持

影／台南「便當之亂」無解？議員控災民沒便當不斷發生

相關新聞

黃偉哲赴新加坡最大旅展 推廣「台南好吃好玩」觀光

新加坡年度最大的秋季旅展NATAS Holidays今天開幕，台南市府率領旅宿跟休閒農業等業者組成的台南隊赴新加坡推廣台...

強颱八掌溪溢堤王美惠要求增設抽水站 五河分署同意評估

上月底強颱凱米侵台，造成八掌溪溢堤，嘉義市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內...

少子化養老成難題 雲林將打造複合式飯店養老基地

迎接超高齡社會，雲林縣計畫在虎尾高鐵特定區打造占地1公頃的複合式長照飯店樂活基地，提出「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康...

台南學甲慈濟宮中元普度大拜拜 保生大帝信徒席開620桌

海峽兩岸信徒眾多的台南學甲慈濟宮，今天舉辦中元普度大拜拜，許多在地信徒張羅貢品參與。慈濟宮董事長王文宗表示，包括三會首及...

六大商圈接力登場推節慶活動 雲林今年秋天「嗨翻天」

雲林縣斗南、北港、西螺、古坑華山、虎尾、土庫商圈首度攜手聯合行銷，舉辦「商圈串聯嗨翻天」活動，活動從9月開始輪番登場，包...

夏令營學員不是小朋友 台塑企業為「萬歲團」辦特殊夏令營

暑假營隊多數針對小朋友開辦，台塑企業、長庚科技大學卻罕見為「長輩」舉辦夏令營，今天邀請近200名長輩參加夏令營，現場年齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。