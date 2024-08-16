台南組團參加新加坡秋季旅展 黃偉哲賣力推廣

台南市政府結合旅宿與休閒農業等業者參加新加坡年度最大秋季旅展NATAS Holidays，台南市長黃偉哲在今天開幕活動賣力展示旅遊資訊及美食，爭取新加坡旅客目光。

台南市長黃偉哲出席台灣館開幕活動致詞表示，台南是台灣最耀眼的城市，是台灣文化首都，整座城市更是好山好水，從山線、海線到文化參訪路線都各具魅力，相信可以滿足新加坡遊客旅遊需求。

黃偉哲並在現場展示噴有新加坡國旗的蘭花，以及火鶴花等台南農特產品，賣力向看展民眾介紹台南好吃、好玩的內容。

黃偉哲說，這些全台第一的台南驕傲，讓台南不僅好玩、好吃又好看，希望透過此次旅展宣傳，吸引更多國際旅客關注，讓台南觀光亮點更加耀眼，也期待此次參展的台灣隊同心協力，一起把餅做大，提高台灣與台南旅遊來客率。

台南市政府提供資料指出，展會現場精心設置有獎徵答小遊戲，配合豐富展覽內容，並準備台南果乾、蝦餅等吸引人的贈品，使得台南展桌人氣高漲，許多當地民眾前往洽詢，有效推廣台南獨特觀光魅力。