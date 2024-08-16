黃偉哲赴新加坡最大旅展 推廣「台南好吃好玩」觀光
新加坡年度最大的秋季旅展NATAS Holidays今天開幕，台南市府率領旅宿跟休閒農業等業者組成的台南隊赴新加坡推廣台南的觀光魅力。市長黃偉哲表示，新加坡是台南重要的客源市場，今年1至3月新加坡來台南的旅客人次較去年同期成長逾3成，顯見台南這一年多來在新加坡觀光市場推廣的成效卓著。
台南展桌以「台南400」為主題，展示了豐富的旅遊資訊、台南美食及農特產品，並準備了台南果乾、蝦餅等作為贈品，積極展現台南爭取新加坡旅客的決心。
黃偉哲在台灣館的開幕活動上致詞指出，台南是台灣最耀眼的城市，是台灣的文化首都，整座城市更是好山好水，從山線、海線到文化參訪路線都各具魅力，相信可以滿足新加坡遊客的旅遊需求。
黃偉哲帶來噴有新加坡國旗的台南蘭花、火鶴花等台南農特產品，他表示這些全台第一的台南驕傲，讓台南不僅好玩、好吃又好看，希望通過此次旅展的宣傳，吸引更多國際旅客的關注，讓台南的觀光亮點更加耀眼。
NATAS Holidays為新加坡最具規模的旅展之一，展期為3天。南市府也搭配旅展，在新加坡樟宜國際機場刊登「Truly Tainan」國際形象廣告，利用多元管道吸引全球旅客認識台南並造訪台南。
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