雲林完善大健康產業鏈 飯店級養生村2次招標

雲林縣府規劃在虎尾高鐵特定區打造飯店級養生村，進入第2次招商，雲林計畫處長李明岳今天表示，盼實現在地老化、健康養老，完善大健康產業鏈，已有多家廠商表達參與意願。

雲林縣計劃處指出，近2年來雲林縣失智者未使用長照服務約占5成，且多由家人照顧，失智伴隨而來的失能照護、家庭照顧負荷沉重等相關問題，已是重大議題。

面對人口老化趨勢，雲林縣府規劃「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地」，建立一個更為包容、友善老人的長照樂活體系，同時希望實踐長者在宅終老、多向社交與保有私人領域的理想。

李明岳今天表示，養生村基地設在高鐵特定區農博公園對面，鄰近高鐵雲林站、台大醫院雲林分院虎尾院區、高齡醫學暨健康福祉研究中心。基地面積約1公頃，雲林縣府目前已與財政部國有財產署辦理合作改良利用，可以結合飯店、日照、長照機構。

李明岳指出，希望透過引進民間機構資金與創意加速完成衛生福利及醫療設施的公共建設，提供需頻繁回診或探望台大雲林分院虎尾醫院民眾住宿休憩的養護空間，並跨域整合，讓雲林成為復能養護新標竿，實現民眾在地老化、健康養老福祉，更加完善大健康產業鏈。

第1次招商截止日為7月30日，但正好碰到颱風凱米攪局，業者來不及完成聯合投標的公證程序；因此縣府7日已發布第2次招標公告，公告期間自今年8月7日至9月20日止。

「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地」開發案將採BOT方式，預計300多床，投資金額逾新台幣10億元，業者要在6年內分3期或一次開發。