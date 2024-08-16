強颱八掌溪溢堤王美惠要求增設抽水站 五河分署同意評估

上月底強颱凱米侵台，造成八掌溪溢堤，嘉義市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內排水放流口不合宜，被指是水患原因之一，立委王美惠找水利署第五河川分署會勘，要求檢討放湖子內排水放流口合宜性，在後庄排除水分洪處，設置固定式抽水站。

王美惠指出，凱米颱風因八掌溪水位高漲，市區排水排洪不易造成淹水，湖子內等地區，每遇豪雨必淹水，長年來住戶飽受淹水之苦，遇暴雨時，只能靠調度移動式抽水機來排水，緩不濟急。王美惠說，在極端氣候的衝擊下，日後強降雨機率還是很大，應要加強現行的水利防洪設施，不能等雨量大了才想辦法。

王美惠會勘中，要求水利署針對湖子內排水及後庄排水系統，啟動治理規劃檢討，對於湖子內排水，要檢討放流口合宜性；並在後庄排除水分洪處，評估設置固定式抽水站。