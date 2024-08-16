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強颱八掌溪溢堤王美惠要求增設抽水站 五河分署同意評估

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
強颱凱米侵台造成八掌溪溢堤，嘉市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內排水放流口不合宜，被指是水患原因之一，立委王美惠找水利署第五河川分署會勘。圖／王美惠服務處提供
強颱凱米侵台造成八掌溪溢堤，嘉市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內排水放流口不合宜，被指是水患原因之一，立委王美惠找水利署第五河川分署會勘。圖／王美惠服務處提供

上月底強颱凱米侵台，造成八掌溪溢堤，嘉義市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內排水放流口不合宜，被指是水患原因之一，立委王美惠找水利署第五河川分署會勘，要求檢討放湖子內排水放流口合宜性，在後庄排除水分洪處，設置固定式抽水站。

王美惠指出，凱米颱風因八掌溪水位高漲，市區排水排洪不易造成淹水，湖子內等地區，每遇豪雨必淹水，長年來住戶飽受淹水之苦，遇暴雨時，只能靠調度移動式抽水機來排水，緩不濟急。王美惠說，在極端氣候的衝擊下，日後強降雨機率還是很大，應要加強現行的水利防洪設施，不能等雨量大了才想辦法。

王美惠會勘中，要求水利署針對湖子內排水及後庄排水系統，啟動治理規劃檢討，對於湖子內排水，要檢討放流口合宜性；並在後庄排除水分洪處，評估設置固定式抽水站。

水利署第五河川分署長吳明華說，凱米颱風因持續性強降雨，造成八掌溪水位暴漲，洪水過後河道淤積驟增，短期將加速清淤，另因應市區高強度開發，將提報後庄排水及湖子內排水規畫檢討，評估設置抽水站等防洪設施。

強颱凱米侵台造成八掌溪溢堤，嘉市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內排水放流口不合宜，被指是水患原因之一，立委王美惠找水利署第五河川分署會勘。圖／王美惠服務處提供
強颱凱米侵台造成八掌溪溢堤，嘉市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內排水放流口不合宜，被指是水患原因之一，立委王美惠找水利署第五河川分署會勘。圖／王美惠服務處提供
強颱凱米侵台造成八掌溪溢堤，嘉市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內排水放流口不合宜，被指是水患原因之一，立委王美惠找水利署第五河川分署會勘。圖／王美惠服務處提供
強颱凱米侵台造成八掌溪溢堤，嘉市興村及湖內里部分地區淹水災情，災後後庄排除水分洪處，未設設固定式抽水站；湖子內排水放流口不合宜，被指是水患原因之一，立委王美惠找水利署第五河川分署會勘。圖／王美惠服務處提供

凱米颱風 淹水 王美惠

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