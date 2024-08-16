少子化養老成難題 雲林將打造複合式飯店養老基地

迎接超高齡社會，雲林縣計畫在虎尾高鐵特定區打造占地1公頃的複合式長照飯店樂活基地，提出「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案」，今年5月公告招標，因遇凱米颱風，有意投標廠商來不及完成公證程序，近日二次公告，目前傳出已有2家業者有意願參與。

超高齡社會已是必然趨勢，受少子化影響，未來老年世代的養老方式將成重要課題，雲林縣府計畫處長李明岳表示，為實現「老有所終」的理想，縣府希望透過樂活基地打造能滿足養護短期住宿的創新照護、給與長照需求者擁有如度假放鬆一樣的場域。

李明岳指出，一般護理之家多數位於社福用地，難以滿足多元需求，甚至成為鄰避設施，樂活基地位於虎尾高鐵特定區，是住宅區，可以結合飯店、日照、長照機構，發展整合式高齡友善旅館，不必擔心成為鄰避設施。

「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案」是促進民間參與公共建設案，案址擇定鄰近雲林縣虎尾鎮大學段274地號，基地面積約1公頃，今年5月2日上網招標，縣府招商整合國內長照、日照、飯店業者投標，因遇凱米颱風，業者來不及完成聯合投標的公證程序，8月7日已發布第二次招標公告，公告期間自113年8月7日至9月20日止。

李明岳表示，該基地目前已與財政部國有財產署辦理合作改良利用，以利辦理促進民間參與公共建設案件使用，興建營運期為50年，如符合相關優先續約規定者可享有優先定約權一次20年。

希望引進民間機構資金與創意加速完成衛生福利及醫療設施的公共建設，提供需頻繁回診或探望臺大雲林分院虎尾醫院民眾住宿休憩的養護空間，今年8月7日起發布第2次招標公告，公告期間自113年8月7日至9月20日止，該基地目前已與財政部國有財產署辦理合作改良利用，以利辦理促進民間參與公共建設案件使用，興建營運期為50年，如符合相關優先續約規定者可享有優先定約權一次20年。

李明岳表示，該促參案預計6年內蓋300床，目標在2026年底前先完成100床營運，因臨近國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，將在大數據上合作，帶動健康產業鍊。據了解，目前已有2家業者有意願參與。