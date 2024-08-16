台南學甲慈濟宮中元普度大拜拜 保生大帝信徒席開620桌
海峽兩岸信徒眾多的台南學甲慈濟宮，今天舉辦中元普度大拜拜，許多在地信徒張羅貢品參與。慈濟宮董事長王文宗表示，包括三會首及中角附近民眾共開620桌，桌桌都是豐盛供品祭拜好兄弟，廟前豎立燈篙和懸掛普度公燈，引路讓好兄弟光臨，好好享受人間煙火，並祈求好兄弟在酒足飯飽後能庇佑大家平安順遂。
王文宗說，學甲慈濟宮是保生大帝在台開基祖廟，固定在農曆7月13日中元普度，依照傳統由學甲區後角、下角和中角等三個地區輪流舉辦，今年輪由下角地區包括溪仔墘、縣內角、周姓角、下社角、東竹圍、仁得等角頭。今年中元普度的主會首郭文川、副會首吳文榮、協會首李易勳。
學甲地區今天天氣放晴，參與普度民眾信徒在慈濟宮前廣場擺滿620桌琳瑯滿目的罐頭、餅乾、南北貨、三牲、水果、酒品等供品，還有29隻豬、10噸白米車4台，大批的金銀紙，場面豐富。
普度祭典法事下午1點開始，王文宗率董監事與信徒祭拜。為讓好兄弟能感到賓至如歸，普度會場「山珍海味」、「金銀財寶」一應俱全，桌桌備有高檔酒品供好兄弟暢飲。王文宗表示，普度由道士主導超渡，整個科儀在傍晚經擲筊三響焚燒大批金銀紙後才宣告圓滿結束。
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