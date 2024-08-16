六大商圈接力登場推節慶活動 雲林今年秋天「嗨翻天」
雲林縣斗南、北港、西螺、古坑華山、虎尾、土庫商圈首度攜手聯合行銷，舉辦「商圈串聯嗨翻天」活動，活動從9月開始輪番登場，包括生活節、萬聖節、糕餅麻油節等持續舉辦到光輝10月，縣長張麗善說，今年秋天雲林人不用到外縣市、不用走遠路，周末假日就可逛遍縣內所有商圈，以行動支持在地店家。
縣府建設處今天公布「商圈串聯嗨翻天」系列活動內容，雲林縣六處商圈將依次舉辦，斗南鎮形象商圈率先在9月14日在斗南火車站前舉行「2024斗南藝饗美食趣」及9月15日的「2024斗南木藝生活節」，讓民眾感受木藝、美食及DIY的多元體驗；9月21、22日古坑華山商圈將推出「2024華山六寶風華世代 華山六寶宴」，展現當地豐富的山產資源。
10月5日虎尾鎮魅力商圈將舉辦「虎尾百樂-虎尾好秋日-放鬆Chill」活動，提供休閒放鬆的秋日體驗；10月12日西螺延平老街商圈將舉辦「2024西螺米醬生活節」，展示當地的米食與醬油特色；10月19日土庫好COOL商圈將舉辦「2024年土庫萬聖節活動」；10月20日土庫鎮公所結合土庫商圈將舉辦「113年土庫國際生活節」；北港形象商圈將於10月27日壓軸推出2024雲林縣北港商圈國際糕餅麻油節，民眾可以品嘗到北港特色的黑麻油與傳統大餅，並享受免費的麻油雞。
縣長張麗善表示，雲林縣積極從農業大縣要翻轉成觀光大縣，縣府團隊積極輔導各大商圈，包括推動商圈主題行銷活動、著力於強化商圈的在地特色、致力於新商圈組織的發展，盼藉由協助各商圈找到自身的獨特魅力，讓更多人了解商圈在地風采與增強品牌知名度。雲林鄉親不用到外縣市，也不用走遠路，周末假日就可以到我們所有的商圈走一走、逛一逛，給他們加油打氣。
建設處代理處長鄭峯明代理指出，從9月中旬到10月底雲林縣6處商圈一系列活動，邀請全國民眾來體驗，感受雲林縣獨特商圈文化、品嘗道地美食。
雲林縣議員李明哲表示，雲林縣商圈發展愈臻成熟，斗南商圈甚至與高雄商圈互相觀摩取經，現代人喜愛回味古早味，商家可多運用巧妙的技術、門面、裝修，讓年輕人可以體驗道地的風味。
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