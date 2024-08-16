夏令營學員不是小朋友 台塑企業為「萬歲團」辦特殊夏令營

暑假營隊多數針對小朋友開辦，台塑企業、長庚科技大學卻罕見為「長輩」舉辦夏令營，今天邀請近200名長輩參加夏令營，現場年齡合計逾1.3萬歲，長輩透過演戲、尬舞展現活力，現場笑聲不斷，台塑企業盼透過長輩夏令營延緩失能。

台塑企業、長庚科技大學2020年開辦長輩夏令營，今年邁入第5年，今天在麥寮鄉社教園區開辦，邀請來自雲林縣麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖鄉與彰化縣大城鄉等近200名長輩參加，現場年齡合計超過1.3萬歲，平均71歲，其中年紀最大的長者已94歲。

今年夏令營課程內容包含口腔保健、糖尿病防治、延緩失能提升肌耐力、均衡飲食預防腸癌、肺部保健、預防失智、預防心血管疾病及憂鬱等，在長庚科技大學健康促進團隊的帶動下，引導長輩將衛教內容融入歌舞、話劇及體適能的表演中。

水尾社區的長輩用浪子回頭歌曲、刷牙舞蹈表演口腔保健、四湖樂齡學習中心的長輩則以話劇跟舞蹈表演心血管疾病防治主題，長者們輪番上台盡情表演，活力滿滿。

台塑企業副總經理蔡建樑表示，台塑企業與長庚科技大學、雲林長庚醫院為促進麥寮園區鄰近居民健康，2010年起開始走進沿海鄉鎮各社區及學校場域，推動菸害防制、健康減肥、肝炎防治，關懷照護當地鄉民，並委由長庚科大健康促進團隊每年辦理長者夏令營活動，為社區長輩規劃一系列樂齡衛教課程。