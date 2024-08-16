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風災後山泉水質引擔憂 嘉縣府緊急採樣檢測結果出爐

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
凱米颱風後山泉水質引擔憂，嘉義縣環保局緊急採樣檢測，縣長翁章梁（右2）今天到檢驗室確定水質安全符合標準。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風後山泉水質引擔憂，嘉義縣環保局緊急採樣檢測，縣長翁章梁（右2）今天到檢驗室確定水質安全符合標準。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣山區受凱米颱風侵襲，多處山泉水集水設施受損，民眾憂心水質異常不敢飲用，縣府環保局採樣水質檢驗，縣長翁章梁今到食安大樓檢驗室視察，精密儀器檢測結果顯示，山區山泉水和一般民生用水的硬度及重金屬均符合安全標準，民眾可放心取用。

凱米颱風單日累積雨量破千，造成嘉義縣山區多處土石流、土石坍方，其中以阿里山鄉、梅山鄉、中埔鄉最為嚴重，中崙四號橋被土石泥流淹沒，159甲線落石崩落壓垮光華2號隧道，民眾擔心颱風過後，山泉水水質不佳，山區又無自來水可用，若有重金屬汙染恐影響健康。

張輝川指出，風災過後上山取樣，將非自來水樣本帶回檢驗室，經檢測硬度及重金屬含量都符合安全標準，且檢驗室今年通過TAF延展評鑑，在國家環境研究院盲樣測試全數通過，檢驗數據品質具有公正性，將持續把關民眾飲水健康，山區水源目前可放心取用。

翁章梁說，水是生活中不可或缺一部分，無論是市售瓶裝水、山泉水、山區簡易自來水或是家中水龍頭水，都有可能直接進入人體。因此環保局必須確保水源不受污染，也要防止汙染水滲透至土壤中，預防重金屬汙染影響民眾健康，杜絕烏腳病、痛痛病發生機率。

環保局表示，檢驗室2021年遷至食安大樓，建置百萬現代化檢測儀器，可分析自來水、事業放流水、河川水、掩埋場地下水等水質，並監測空氣品質、異味及廢棄物毒性溶出試驗，檢驗室符合環境部及全國認證基金會TAF認證規範，已取得廢汙水及河川水類共9項認證。

凱米颱風後山泉水質引擔憂，嘉義縣環保局緊急採樣檢測，縣長翁章梁（左）今天到檢驗室確定水質安全符合標準。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風後山泉水質引擔憂，嘉義縣環保局緊急採樣檢測，縣長翁章梁（左）今天到檢驗室確定水質安全符合標準。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風後山泉水質引擔憂，嘉義縣環保局緊急採樣檢測，縣長翁章梁今天到檢驗室確定水質安全符合標準。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風後山泉水質引擔憂，嘉義縣環保局緊急採樣檢測，縣長翁章梁今天到檢驗室確定水質安全符合標準。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風後山泉水質引擔憂，嘉義縣環保局緊急採樣檢測，確定水質安全符合標準。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風後山泉水質引擔憂，嘉義縣環保局緊急採樣檢測，確定水質安全符合標準。圖／嘉義縣政府提供

凱米颱風 水質 環保局

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