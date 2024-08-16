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嘉義民雄鐵路高架2031年完工 民眾質疑都沒規畫停車位
嘉義縣民雄鐵路高架化將斥資173.48億元，打造8.92公里高架鐵路，消除5處平交道、3座陸橋、1處地下道，立委陳冠廷今邀交通部、台鐵公司及縣府考察進度，因車站周邊未規畫停車場，許多民眾憂心停車空間不足。縣府表示，鄰近公有市場立體停車場，將檢討評估。
交通部鐵道局表示，車站專用區空間配置設計仍在調整，目前初步規畫民雄新車站略往南移動。以中心廣場為中心區隔新舊站空間，並規畫商業設施、綠地等配置，1樓為旅運販賣空間、2樓為車站大廳、3樓為乘車月台層，鄰近省道台一線位置將打造行人友善空間。
地方反應，民雄鵝肉一條街遠近馳名，每逢假日車潮湧入，停車空間嚴重不足，希望車站周圍可以規畫停車場。立委助理江佳紘說，台中鐵路高架化已久，現在橋下空間很多都閒置不用，還用綠色籬笆圍住，希望妥適規畫民雄鐵路高架橋下空間，也可做停車場。
縣府建設處表示，鐵路高架橋下空間可作為停車場、商業設施、綠地等用途，但因鄰近有民雄公有市場立體停車場，將評估規畫。議員林淑完則關心，鐵路高架化期間將設置頭橋臨時站，希望工程進度如期進行。鐵路局表示，將如期進行。
交通部鐵道局表示，民雄鐵路高架化預計今年7月完成基本設計，8月將經費審議報告報部，2025年5月臨時軌工程決標開工，同年10月將先施作橋體基礎設施，主體工程將在2025年12月決標開工，2026年底前立柱，就能逐漸看見雛形，預計2031年完工通車。
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