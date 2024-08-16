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台南藍軍控八掌溪土堤崩須整建 市府若不編預算將「抵制捷運」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議會國民黨團要求台南市府今年起一定逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。記者周宗禎／攝影
台南市議會國民黨團要求台南市府今年起一定逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。記者周宗禎／攝影

台南市政府今天到市議會進行「凱米颱風天然災害，市府因應對策」專題報告。議會國民黨團質疑八掌溪土堤潰堤重創後壁、鹽水等地，市府先前重災捐款剩餘14.5億元，只拿出2億左右補助泡水住戶及淹水車、根本不夠，要求提高補助金額。副市長葉澤山表示，將由市府各相關單位檢討。

國民黨團要求中央、地方分清防災權責，最重要的是台南市還有165條總長度655公里區域排水土堤結構未改建，與抽水站、防潮閘門及滯洪池等仍需544億元經費。這次大新營地區淹的這麼嚴重就是八掌溪土堤潰堤，不興建鋼筋水泥堤防，根本就是螳臂擋車。

國民黨團表示，這比市府花大錢急於興建的各條捷運和高架鐵路更迫切，「捷運是虧錢的大錢坑，在台南是政治性高於實際需求」，為守護台南鄉親生命財產安全，黨團嚴正要求台南市府今年起一定逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。

國民黨團副書記長李中岑、蔡育輝等要求召開專題報告，因為「鹽水、後壁、新營、麻豆、安南等地重災區民宅、農田、魚塭、道路都泡在水裡，有些地區兩三天後淹水還未退」。

黨團議員尤榮智、方一峰、王家貞、林美燕、蔡淑惠等發言要市府重視這次災情，體恤災民，並找出因應之道。

蔡育輝指出，凱米颱風造成仁德一人死亡，9戶需要安遷，淹水50公分以上住戶高達6872戶，其中367戶中低收入戶，淹水20公分以上50公分以下7148戶，其中829戶中低收入戶，淹水未達20公分637戶，國軍以私領域私人財產去留難界定，不協助私人災害環境整理，但偏鄉都是老人，仍請國軍能克服困難協助災民重整家園。

蔡育輝表示，市府統計淹水戶和泡水車的補助款約2億多元，台南市重大災害捐款專戶目前剩餘款14.5億元，「市府應該發揮人飢己飢的人道精神」提高補助，並且讓災民申請在住家前架設防水閘門，後壁就有百年工廠因未裝設防水閘門，真的擋住滾滾洪流，若低窪易淹水地區住家廣設這救援神器，就能減少住家或工廠淹水的危機。

台南市議會國民黨團要求台南市府今年起一定逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。記者周宗禎／攝影
台南市議會國民黨團要求台南市府今年起一定逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。記者周宗禎／攝影
台南市議會國民黨團要求台南市府今年起一定逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。記者周宗禎／攝影
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台南 國民黨 淹水

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