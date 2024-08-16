台南藍軍控八掌溪土堤崩須整建 市府若不編預算將「抵制捷運」

台南市政府今天到市議會進行「凱米颱風天然災害，市府因應對策」專題報告。議會國民黨團質疑八掌溪土堤潰堤重創後壁、鹽水等地，市府先前重災捐款剩餘14.5億元，只拿出2億左右補助泡水住戶及淹水車、根本不夠，要求提高補助金額。副市長葉澤山表示，將由市府各相關單位檢討。

國民黨團要求中央、地方分清防災權責，最重要的是台南市還有165條總長度655公里區域排水土堤結構未改建，與抽水站、防潮閘門及滯洪池等仍需544億元經費。這次大新營地區淹的這麼嚴重就是八掌溪土堤潰堤，不興建鋼筋水泥堤防，根本就是螳臂擋車。

國民黨團表示，這比市府花大錢急於興建的各條捷運和高架鐵路更迫切，「捷運是虧錢的大錢坑，在台南是政治性高於實際需求」，為守護台南鄉親生命財產安全，黨團嚴正要求台南市府今年起一定逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。

國民黨團副書記長李中岑、蔡育輝等要求召開專題報告，因為「鹽水、後壁、新營、麻豆、安南等地重災區民宅、農田、魚塭、道路都泡在水裡，有些地區兩三天後淹水還未退」。

黨團議員尤榮智、方一峰、王家貞、林美燕、蔡淑惠等發言要市府重視這次災情，體恤災民，並找出因應之道。

蔡育輝指出，凱米颱風造成仁德一人死亡，9戶需要安遷，淹水50公分以上住戶高達6872戶，其中367戶中低收入戶，淹水20公分以上50公分以下7148戶，其中829戶中低收入戶，淹水未達20公分637戶，國軍以私領域私人財產去留難界定，不協助私人災害環境整理，但偏鄉都是老人，仍請國軍能克服困難協助災民重整家園。