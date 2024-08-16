影／各界愛心匯流採購5弱勢團體秋節伴手禮 嘉市辦聯合促銷

「幸福攏抵嘉、義起送好禮！」秋節腳步近了！嘉義市政府協助腦性麻痺協會等5個弱勢團體聯合行銷，媒合慈善團體、寺廟、金融機構及工商社團等，採買秋節伴手禮，上午在體育館舉辦聯合促銷，身心障礙朋友設攤展示月餅等多樣伴手禮，以舞蹈表演、走秀展示禮品，博得滿堂采，現場訂單逾3千盒，愛心匯流，場面溫馨熱鬧。

市長黃敏惠、議長陳姿妏、福添福基金會董事長陳素月、城隍廟董事長賴永川、九華山地藏庵代表、嘉邑行善團理事長鄭秀玉及多位議員等到場力挺，採購腦性麻痺協會、啟智協會、晨光智能發展中心、再耕園咖啡庇護工場、嘉愛啟智發展中心等5個團體秋節伴手禮。

販售秋節伴手禮是弱勢團體年度主要收入，今年民生物價、食材漲價，增加成本負擔，身心障礙朋友認真製作蛋黃酥、咖啡包、蛋捲、餅乾等各式伴手禮，包裝精美，福添福增加採購量共2千600盒，比去年增加600盒，讓弱勢團體感動、感恩。

「因為有愛！」黃敏惠說，「授人以魚不如授人以漁」，秋節愛心伴手禮聯合促銷活動走過17年，優先採購機構及團體製作品質，不輸市面品牌，選用在地原料及天然食材，減少運送過程碳排量，響應永續，讓更多人看到愛心製成、美味實在的禮盒，讓更多人感受愛意美味，將幸福傳遞下去。