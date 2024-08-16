凱米災民指責淹水是「人禍」求國賠！台南民代要市府支持

凱米颱風造成台南市多處大面積嚴重淹水災情，許多八掌溪附近許多災民認為不僅這次不但有天災、八掌溪潰堤更是「人禍」，要求「國賠」。災民不滿市府公布稱這次台南市「淹水面積大幅減少」，與莫拉克5萬5千公頃相較這次淹水面積「只有335公頃」、因為不包括八掌溪潰堤造成的淹水，認為這坐實了是「人禍」造成。

市議員蔡育輝、尤榮智、趙昆原今天都要求市府支持災民爭取國賠。副市長葉澤山表示，如果能確認有人為疏失，會協助爭取。

蔡育輝說，凱米造成鹽水、新營、後壁、白河、麻豆嚴重淹水災情，蔡育輝說，這次溪北災情肇因八掌溪潰堤，「明顯是公務機關怠忽職守」損及百姓權益。

蔡育輝表示，凱米颱風帶來大雨致八掌溪水位暴漲，堤防至少兩處破口加上菁寮與後鎮大排、岸內大排相繼溢堤，引發後壁、鹽水嚴重淹水，大家要問是天災還是人禍？

他說，這次難脫人為因素，八掌溪土堤潰堤，經後鎮大排、中排、小排溢堤水淹後壁區竹新里、鹽水區市中心，是因公務人員應將幾十年老土堤改建為鋼筋水泥防災設施，才能保障百姓生命財產安全，明顯是公務機關應作為而不作為所致。

蔡育輝說，政府雖有淹水補助，但根本不足以補償水患造成受災戶財產與精神損失，他與尤榮智服務處協助受災戶向中央請求國家賠償，透過爭取國賠，讓政府反省治水對策，加速整治中央管河川，並落實平時清淤疏濬。

水利局副局長詹益欽日前說明凱米颱風災情時指出，凱米颱風帶來的平地累積雨量超過莫拉克颱風的紀錄，即時雨量、3小時累積雨量更是歷年颱風豪雨之最。依水利署公告的積淹水面積約335公頃（不包含八掌溪溢堤所造成3百公頃淹水區域），對比莫拉克颱風淹水面積為55,000公頃、0823豪雨淹水面積9,997公頃，淹水面積已大幅降低，並且退水時間也更快。