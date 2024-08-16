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影／台南「便當之亂」無解？議員控災民沒便當不斷發生

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南「便當之亂」無解？國民黨議員蔡育輝指控災民沒便當不斷發生。記者周宗禎／攝影
台南「便當之亂」無解？國民黨議員蔡育輝指控災民沒便當不斷發生。記者周宗禎／攝影

台南市凱米颱風造成溪北地區後壁、鹽水等地淹水嚴重，部分後壁受困災民不滿無法即時獲得便當、引發「便當之亂」。市議員蔡育輝今天在市府「凱米颱風市府因應對策專案報告」後指控，「每次風災水患都發生災民吃不到便當、幾十年無解」。

對於蔡育輝的質疑，在場代表市長黃偉哲出席的副市長葉澤山表示，雖然議員的表達方式較活潑；但畢竟政府責無旁貸，重大災變時民眾的飲食需求確實要很注意，災區便當調度問題會詳細檢討、協調相關單位與區公所改善。

蔡育輝說，這一次水患部分區里嚴重短缺便當，引發災民強烈不滿抗議，甚至指控「大量便當離奇失蹤」，如果國軍、市府消防局都堅持不送便當，市府民政局、區公所一直沒辦法及時提供風災水患災民便當，「不如乾脆成立便當發放局、我辭議員來當局長統籌處理」。

他說，每次發生重大天然災害，常有災民因為受困沒辦法離開外出，然後又沒水沒電，這時候需要公部門提供便當並不算過分。因為不斷發生災民拿不到便當或飲水等民生物質的狀況，主管的民政局應該訂定「天然災害各區里便當發放準則」，制定因應SOP準則，否則幾十年無解、現在是有天災來時又要發生引發民怨。

台南「便當之亂」無解？國民黨議員蔡育輝指控災民沒便當不斷發生。記者周宗禎／攝影
台南「便當之亂」無解？國民黨議員蔡育輝指控災民沒便當不斷發生。記者周宗禎／攝影
台南「便當之亂」無解？國民黨議員蔡育輝指控災民沒便當不斷發生。記者周宗禎／攝影
台南「便當之亂」無解？國民黨議員蔡育輝指控災民沒便當不斷發生。記者周宗禎／攝影

便當 凱米颱風 議員

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