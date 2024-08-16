傳台積電不來？雲林爭取卡關 張麗善：這就是政治考量

台積電剛買下群創舊廠，又傳出下一據點可能轉向屏東，雲林縣為爭取台積電等高科技產業進駐，在中科虎尾園區南側規畫29.75公頃「虎尾產業園區」，卻因中央遲未通過用地變更卡關，縣長張麗善今表示，「這就是政治考量」，希望中央在整體的布局跟區域發展，不要有過度的城鄉與貧富差距。

為爭取高科技產業，雲林縣啟動中科虎尾園區的「虎尾產業園區計畫」，因部分農業用地需農業部同意變更為產業用地，縣府今年3月底已將開發計畫送審，但至今未獲農業部回應。

近日傳出該計畫不符台積電期望，可能轉往屏東設立封裝廠，張麗善表示，「這就是政治考量」，該計畫希望藉由中部科學園區的延伸，可以以較小的面積快速達成引入包括台積電等高科技產業的進駐，如果中央有很多政治考量，希望中央在產業布局和區域平衡時，不要有過度的城鄉差距，也不要有貧富的差距。

張麗善說，「我想也不要過度地錦上添花。如果能夠雪中送炭，只要把機會放在任何一個值得開發的縣市，雲林縣的翻轉機會馬上就能看見。」縣府會循序漸進，繼續爭取，讓所有符合工業區的條件、配備和程序都能完備，到目前為止，我們沒有一絲一毫的退卻，也沒有放棄任何機會。

縣府建設處代理處長鄭峯明表示，虎尾產業園區以發展半導體相關產業為主，希望引進相關製程廠商，可行性規畫已經通過，昨天也通過縣環評大會，開發計畫書在中央送審中，需先經農業部通過農業用地變更，才能由國土署審核開發計畫。後續，臨近的褒忠鄉也有270公頃的產業園區，現由經濟部開發，目前已進行到二階環評，希望未來能夠串接相關產業。

據了解，雲林縣為爭取高科技產業，已在規畫回收水利用計畫。張麗善指出，雲林縣的目標不只是台積電，還有很多台積電的供應鏈，都是雲林想爭取的目標，只要有廠商願意到雲林縣，縣政府各部門在行政程序各方面都會鼎力協助，包括稅收減免和獎勵方面，都鼓勵這些企業來到雲林縣投資，創造雲林縣青年的就業機會。