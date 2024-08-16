台南永康涵洞雨後易積水 增布移動式抽水機待命
台南部分地區近日常有雷陣雨出現，有時雨勢不小，永康區中正路高速公路涵洞周邊先前常在驟雨後積水，台南市政府除趕辦排水路改善工程，並增加1部移動式抽水機待命。
台南市政府水利局今天新聞稿指出，永康區中正路高速公路涵洞屬當地重要通行道路，歷年多次強降雨曾造成周邊積水情形，台南市長黃偉哲除帶領團隊推動區域排水改善工程，並特指示水利局應加強相關因應設施加以防範。
水利局指出，為改善中正路高速公路涵洞積水情形，已於112年1月於高速公路東側施作抽水井並調度2部移動式抽水機預布，目前高速公路西側正趕辦排水路改善工程，預計今年底完工，市府並已於7月先行啟用抽水機平台因應洪泛。
水利局指出，因近日雷陣雨常有短延時強降雨情形，8月再增布移動式抽水機1部，合計3部移動式抽水機，可於洪泛期間有效提升當地排洪效率，未來將配合高速公路側車道延伸，爭取一併施作雨水箱涵，徹底改善當地雨後易積水情形。
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