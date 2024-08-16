嘉義民雄大士爺祭24日登場 5G車互動

嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺文化祭，8月24至26日即將盛大登場，21日率先由創意踩街揭序幕，每年吸引數十萬人參加，湧入民雄市區擠爆街道，台鐵將加開班次因應，昨天宣傳記者會，縣長翁章梁表示，今年首次推出5G車與民眾互動，將傳統活動結合創新與傳承。

大士爺文化祭21日下午3時率先由創意踩街開幕，24日上午6時團拜祝壽大典，晚上7時天佑台灣祈福之夜，25日下午3時大士爺放水燈，晚上7時嘉義好神民俗之夜，26日下午4時大士爺普度開香，晚上11時恭送大士爺火化升天，活動最高潮。

翁章梁說，今年大士爺文化祭結合數位科技，首次將5G車帶到現場與民眾互動，讓大人小孩都能接觸科技，利用不同載具參與傳統活動，掃描QR Code就能體驗XR放水燈儀式，可在手機輸入祝福文字，就能在5G行動車大螢幕看到專屬水燈。

台鐵8月24至26日加開班次，民雄車站增停521次莒光號及149次、152次自強號，另加開嘉義一斗六間區間車2列次，相關接駁資訊可查詢台鐵公司及嘉義縣公共汽車管理處網站公告。