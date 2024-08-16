風災申報App之亂 雲林基層累壞

風災補助App申報系統許多老農不會操作，加上雲林縣公布補助「全品項」，造成基層公所疲於奔命，斗六市公所昨邀各里長緊急「惡補」操作App，市長林聖爵指「全品項、免現勘」連沒受災都跑來申報；農業處說明，App系統並不難，「全品項」並非所有作物都可申報，而是簡化作業一次全部速報再現勘，可能是認知上有落差，將再溝通。

為簡化風災補助作業，農業部推出申報App，受災農民只要進入系統拍照上傳，即可獲得定位完成申報，凱米強颱造成農損，許多老農不會操作App，只能把照片傳給鄉鎮市長要公所幫忙。

斗六市長林聖爵說，App不僅沒功能還徒增基層公所負擔，只好請來里長先教會，作為「App種子教師」再回去教農民，一個災害申報搞得比過去還亂；還「全品項、免勘災」更讓基層頭大，連沒受災的鳳梨農也來申報，亂象一堆，搞死基層。

農業處長魏勝德說，App系統操作只要進入從空照圖找出自己地號，拍照上傳即可完成，對於老農數位落差將會再加強改善。所謂全品項是指所有受災的作物種類，不分品項一次申報後再現勘，符合20%門檻就可補助，縮短作業流程，可能是認知上有誤差，會加強宣導。