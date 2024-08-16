多哥籍貨輪「蘇菲亞號」在凱米颱風後擱淺在台南黃金海岸，吸引各地民眾拍照打卡後暴紅，考量安全，傳出8月底前將原地拆除，但環保局昨天在議會答詢時坦言船東並未投保船舶P&I（船東責任保險），要拆除還有問題，議員要求要有緊急應變計畫避免汙染海洋，市府說，擱淺在台南海岸的3艘貨輪皆已完成抽油作業，會嚴格把關汙染防治內容。

議員周嘉韋說，蘇菲亞號後續處理不能只聽航管局，貨輪擱淺汙染海洋有前車之鑑，幾年前在台北擱淺的「德翔台北」貨輪，以就地拆解方式，造成二度汙染，立委鍾佳濱斥責環保署（環境部前身）便宜行事，市府可依「海洋汙染防治法」相關規定，必要時採取應變措施，不能放任發生海洋汙染。

環保局長許仁澤表示，船東還未提出具體解決辦法，目前面臨船體保險不健全，又未投保P&I（船東責任保險），限期業者提處理計畫，但目前停滯沒進展，只說要拆除但沒內容，若8月底要拆除也會有很大的問題。

周嘉韋說，船東連抽油時都不出面，都在擺爛，萬一發生海洋汙染影響最大就是漁民，市府要擬定緊急應變計畫並送交議會，不管要怎麼做要花多少錢，就是不能造成海洋汙染。

台南市府表示，環保局每日持續監控現場，並偕同海保署進行海洋水質採樣檢驗，擱淺在台南海岸的3艘貨輪，業主提出船隻拆解移除計畫，正由交通部航港局統籌彙辦邀集相關審駁中；交通局將在台17線黃金海岸出入口及擱淺區域設置告示牌，警示民眾勿入影響安全。

市議員李啟維說，蘇菲亞號面臨拖離困難，現地拆除有汙染之虞，可另類思考就地保存推動觀光；觀旅局長林國華說，仍以安全考量第一，蘇菲亞號隨時有會傾倒的風險，交通部觀光署「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園」補助2億元，自小美軍沙灘至二仁溪橋總計約6公里長，打造台南最美的海灘，今年2月已完工，因擱淺事件讓更多人看到黃金海岸之美。