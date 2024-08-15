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成大退休醫師北門駐診 扶輪社捐手持式超音波傳美談

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
北門錦湖里長陳國庸頒發感謝狀給台南市世澤居家醫療診所院長盧豐華。記者謝進盛／翻攝
北門錦湖里長陳國庸頒發感謝狀給台南市世澤居家醫療診所院長盧豐華。記者謝進盛／翻攝

成大退休醫師台南市世澤居家醫療診所院長盧豐華，去年在健保署南區業務組協助，每周四上午花1小時車程來北門錦湖里駐診迄今，在其感召下台南東北扶輪社今前往捐贈市價10萬元的手持式超音波，長輩們說，這是最實際關懷照護。

捐贈儀式安排在錦湖社區北馬活動中心辦理，在健保署南區業務組長林純美、北門區長張政郎、市議員陳昆和、錦湖里長陳國庸見證，鄉親們難掩興奮之情。林純美也特別頒發感謝狀贈予台南東北扶輪社及盧豐華，感謝關懷偏鄉民眾善心善舉。

她表示，盧豐華院長每周四分別在該里的舊渡仔頭吳保宮、新渡仔頭、新吳保宮、北馬太興宮及大白米吳福宮等4個聚落巡迴駐診。而盧曾任成大醫院家庭醫學部主任、社區健康照護中心主任、高齡醫學部主任，有豐富老年醫療經驗，每周四遠從南市區開車約1小時支援巡迴醫療服務，讓鄉親享有醫學中心教授級主治醫生優質門診服務，現在又有全新超音波儀器協助治療，相信能為鄉親提供更完善健康照顧。

台南東北扶輪社長蔡在明說，受盧豐華仁心仁術服務鄉親精神感召，推動這次捐贈錦湖里手持式超音波捐贈計畫，獲得社員們支持。

盧豐華說，他退休前就想服務偏遠鄉親，北門區人口老化嚴重，就醫環境改善更顯迫切，在健保署南區業務組協助推動巡迴醫療上線，這次東北扶輪社慷慨捐贈超音波，該手持式超音波專門設計用於各種醫療服務環境的攜帶式設備，適用於一般腹部、肺部、胸部、甲狀腺、肌肉與骨骼與周邊動脈等部位檢查。

台南東北扶輪社今前往捐贈市價10萬元的手持式超音波給北門錦湖里，鄉親們雀躍不已。記者謝進盛／翻攝
台南東北扶輪社今前往捐贈市價10萬元的手持式超音波給北門錦湖里，鄉親們雀躍不已。記者謝進盛／翻攝
南市東北扶輪社長蔡在明（藍色上衣）代表扶輪社捐贈手持式超音波給北門錦湖里，由里長陳國庸代表領受。記者謝進盛／翻攝
南市東北扶輪社長蔡在明（藍色上衣）代表扶輪社捐贈手持式超音波給北門錦湖里，由里長陳國庸代表領受。記者謝進盛／翻攝

偏鄉 健保署 台南 成大醫院 醫師

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