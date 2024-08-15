成大退休醫師北門駐診 扶輪社捐手持式超音波傳美談

成大退休醫師、台南市世澤居家醫療診所院長盧豐華，去年在健保署南區業務組協助，每周四上午花1小時車程來北門錦湖里駐診迄今，在其感召下台南東北扶輪社今前往捐贈市價10萬元的手持式超音波，長輩們說，這是最實際關懷照護。

捐贈儀式安排在錦湖社區北馬活動中心辦理，在健保署南區業務組長林純美、北門區長張政郎、市議員陳昆和、錦湖里長陳國庸見證，鄉親們難掩興奮之情。林純美也特別頒發感謝狀贈予台南東北扶輪社及盧豐華，感謝關懷偏鄉民眾善心善舉。

她表示，盧豐華院長每周四分別在該里的舊渡仔頭吳保宮、新渡仔頭、新吳保宮、北馬太興宮及大白米吳福宮等4個聚落巡迴駐診。而盧曾任成大醫院家庭醫學部主任、社區健康照護中心主任、高齡醫學部主任，有豐富老年醫療經驗，每周四遠從南市區開車約1小時支援巡迴醫療服務，讓鄉親享有醫學中心教授級主治醫生優質門診服務，現在又有全新超音波儀器協助治療，相信能為鄉親提供更完善健康照顧。

台南東北扶輪社長蔡在明說，受盧豐華仁心仁術服務鄉親精神感召，推動這次捐贈錦湖里手持式超音波捐贈計畫，獲得社員們支持。