台南境外登革熱再增1例 5旬男赴印菲自助旅行返國確診

台南市衛生局今公布新增1例境外登革熱確診案例，為一名50多歲男性，曾赴印尼及菲律賓自助旅行，返國後因身體不適至診所就醫，並由社區定點醫師主動通報後確診。

衛生局指出，該名男子居住在安平區，7月初至8月10日前往印尼及菲律賓自助旅行，返國後隔日晚間出現發燒、肌肉痛、腹瀉及紅疹等症狀，12日前往慶平美耳鼻喉診所就醫並主動告知旅遊史，經醫師陳弘仁通報並採檢送驗，經PCR檢驗昨晚確診為登革熱第2型。

南市登革熱防治中心和衛生局接獲確診通報後，第一時間已派員前往個案居住地及活動地放置噴霧罐、周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，區公所更動員社區志工進行環境巡檢及孳生源清除。

衛生局指出，今年4月起建置登革熱定點醫師監測計畫，透過基層醫院診所實施登革熱NS1快速檢驗、診斷及通報，縮短隱藏期並早期介入執行系統性防疫措施，感謝慶平美耳鼻喉診所醫師陳弘仁積極問診，從中發現登革熱確診案例，使防疫團隊及早介入緊急防治工作，避免疫情快速擴散蔓延。