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台南民宅大火釀5死 教育局：以全力輔導倖存學生為第一要務

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市六甲區某民宅13日發生火警，造成5死慘劇，教育局以全力輔導倖存學生為第一優先要務。本報資料照片
台南市六甲區某民宅13日發生火警，造成5死慘劇，教育局以全力輔導倖存學生為第一優先要務。本報資料照片

台南市六甲區某民宅13日火警，造成5死慘劇，倖存長女出國比賽，躲過一劫，教育局今表示，此次意外造成2名學生罹難，教育局與學校師生深感不捨，目前以全力輔導倖存學生為第一優先要務，除發給急難慰問金，學生輔導諮商中心也與學校完成輔導計畫，全力陪伴度過難關並提供所需協助。

教育局表示，市長黃偉哲第一時間前往慰問關懷，即指示相關單位全力救災，並要求積極關懷及全力協助家屬，陪伴度過難關。案發當日已指示學校立即召開緊急事件應變會議，全面盤整案生應急照顧事宜，包括協助取得各項急難救助、安排心理諮商與輔導的專業服務，並持續提供案生情感支持，與其家屬保持聯繫。

學生輔導諮商中心已緊急開案協助，規畫由心理師及社工師共案，密切關注案生情緒與心理反應，並提供學校諮詢管道即時協助，也協助案家盤點及連結所需資源，輔諮中心另與學校開會研議校園悲傷輔導處遇措施，提供同儕心理輔導，後續也會視需求入校協助。

台南 教育局 黃偉哲

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