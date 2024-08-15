上路不到1年半！台南市YouBike2.0今突破500萬騎乘人次

台南市公共自行車YouBike2.0自去年2月23日上線服務，今天突破500萬使用人次，交通局表示，在不到1年半的時間突破500萬的使用人次，足見YouBike廣為市民接受的程度，將加速擴增YouBike 2.0站點，持續投入車輛，擴大服務量能。

交通局長王銘德表示，台南市YouBike2.0已有492處站點，YouBike2.0車輛目前為4330輛，廣受好評的YouBike2.0E電輔車總數達500輛，目前站點主要設置於交通節點(台鐵車站、轉運站及停車場)、學校機關及社區等生活中心，另觀光景點亦為重要設置場域，以提供市民及觀光旅客便利的公共自行車服務。

市長黃偉哲表示，市民朋友使用台南市推出的「TPASS行政院通勤月票」方案，可享有前30分鐘免費的優惠。歡迎大家踴躍使用YouBike漫遊府城，交通局與微笑單車團隊亦持續辦理設站會勘，持續設站，敬請大家期待。

想得知台南YouBike2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP(YouBike 2.0)查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)查詢或撥打24小時客服專線(06-3009966)，將有專人服務。