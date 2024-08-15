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去年首辦獲廣大回響 南市9月敬軍月優惠出爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市9月敬軍月優惠出爐，今由市長黃偉哲對外公布優惠方案，邀請國軍弟兄來台南體驗系列好康。圖／台南市政府提供
南市9月敬軍月優惠出爐，今由市長黃偉哲對外公布優惠方案，邀請國軍弟兄來台南體驗系列好康。圖／台南市政府提供

感謝國軍官兵，台南市政府結合商家推出《台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」標章，軍人憑證即可享專屬優惠，預估逾30處場館及數十家旅宿業者加入，軍人出示軍人證，除雙人巴士外，更可免費搭乘大台南公車各路線。

市長黃偉哲在民治市政中心宣布這些好康，黃偉哲說，去年首度推出台南九月敬軍月，引起廣大回響，今年號召更多場館及店家加入優惠。

他說，日前凱米颱風肆虐南部，國軍官兵不僅隨即支援救災，颱風後也持續協助國人整理家園。可說不論晴天雨天颱風天，國軍總在身邊，堅毅守護家園。市議員蔡育輝、沈家鳳、台南市後備指揮部指揮官上校宋自強都到場力挺，感謝國軍弟兄。

市府指出，軍人憑證即可享專屬優惠，涵蓋商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、觀光工廠等7大類、超過30處場館，還有數十家旅宿業者。

市府指出，國軍官兵不妨趁著九月和家人同遊台南風景遊憩區，不論是虎頭埤、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、黃金海岸卡丁車等，軍人憑證即可享門票優惠及指定消費折扣，柳營尖山埤渡假村、頑皮世界及走馬瀬農場等，也推出憑證訂房或門票優惠。另外，十鼓文創園區在九三軍人節當天則推出購票折扣優惠。

另外，軍人9月只要向司機出示軍人證件，就可免費搭乘大台南公車各路線（雙層巴士除外），包括市區公車、幹支線公車、小黃公車、厝邊公車及台灣好行觀光公車等均適用，搭乘雙層巴士，可享半價優惠。

場館店家優惠查詢如下：

網址https://www.tainan.gov.tw/202493

旅宿優惠查詢，網址：https://www.twtainan.net/go/WZdPYleK

台南市政府結合商家，推出《台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」標章，現役軍人憑證即可享專屬優惠。圖／台南市政府提供
台南市政府結合商家，推出《台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」標章，現役軍人憑證即可享專屬優惠。圖／台南市政府提供
台南市政府表示，只要商家貼有「我敬軍，我優惠」標章，現役軍人憑證可享專屬優惠。圖／台南市政府提供
台南市政府表示，只要商家貼有「我敬軍，我優惠」標章，現役軍人憑證可享專屬優惠。圖／台南市政府提供

公車 台南 軍人節 黃偉哲

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