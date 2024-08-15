一度爆紅…擱淺的蘇菲亞號成燙手山竽？南市環保局坦言8月底要拆有問題

多哥籍貨輪「蘇菲亞號」在凱米颱風後擱淺在台南黃金海岸，巨大紅藍船體被稱為「台版鐵達尼號」，吸引各地民眾爭相拍照打卡後爆紅，目前因安全考量以圍籬隔離，並傳出8月底前將原地拆除，此事在議會臨時會引起多位議員關切，環保局今天坦言船東並未投保船舶P&I（船東責任保險），議員要求嚴格監督，若造成汙染恐面臨海洋大災難又求償無門。

議員周嘉韋表示，蘇菲亞號擱淺在台南黃金海岸，但後續處理不能只丟給中央，因為船東沒有投保船舶P&I（船東責任保險），萬一發生汙染怎麼辦？船東提出的環境維護計畫也被退回，所以不能免除未來有汙染之虞，並詢問8月底真的可以拆除嗎？

環保局長許仁澤表示，船東還未提出具體解決辦法，目前面臨船體保險不健全，又未投保P&I（船東責任保險），限期業者提處理計畫，但目前停滯沒有進展，只說要拆除但沒有內容，若8月底要拆除也會有很大的問題。

周嘉韋說，貨輪擱淺汙染海洋有前車之鑑，幾年前在台北擱淺的「德翔台北」貨輪，以就地拆解方式，造成二度汙染，立委鐘佳濱就斥責環保署（環境部前身）便宜行事，因此台南市政府不能只聽中央怎麼做，可依海洋汙染防治法相關規定要求船東，必要時也要採取應變措施，不能放任發生海洋汙染。

周嘉韋說，船東連抽油時都不出面，都在擺爛，台南市政府不能只聽航管局要拆就拆，萬一發生海洋汙染最大影響就是漁民，不能連評估汙染損失的情況都沒有，萬一船東提不出好的解法方法，市府要擬定緊急應變計畫並送交議會，不管要怎麼做要花多少錢，就是不能造成海洋汙染。

台南市政府表示，為避免擱淺船隻油汙洩漏致造成海洋油汙事件，環保局每日持續監控現場，並偕同海保署進行海洋水質採樣檢驗。目前擱淺在台南海岸的3艘貨輪皆已完成抽油作業，業主提出船隻拆解移除計畫，正由交通部航港局統籌彙辦邀集相關審駁中，環保局會審酌把關計畫中所提列汙染防治內容。