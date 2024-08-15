快訊

9條國道客運路線申請調整票價通過 最高漲幅曝光

非洲M痘疫情擴大！國際公衛緊急事件怎麼防

憋不住了？川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」 前幕僚爆料：他瀕臨失控

斗六文旦節本月31日登場 市公所為斗六文旦開賣熱身

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六文旦節本月31日盛大登場，市長林聖爵強調今年大又甜，正是選購斗六文旦最佳時期。記者蔡維斌／攝影
斗六文旦節本月31日盛大登場，市長林聖爵強調今年大又甜，正是選購斗六文旦最佳時期。記者蔡維斌／攝影

斗六市公所今天舉辦斗六文旦記者會，強調今年雖收成距離中秋時間短，但文旦產量和品質穩定，今年總產量可達4600公噸，比以往略高，公所預定下周舉辦斗六文旦節，促銷今年優質的斗六好文旦，柚農也說，今年文旦因颱風少數只有表皮擦傷，多數品質都很好，落果受損並不大，歡迎選購。

今年白露是9月7日，中秋節9月17日，斗六文旦在白露左右才採收，致農民銷售時間緊迫，所以今年的斗六文旦節提早到8月31日辦理，為文旦促銷，斗六市長林聖爵說，凱米颱風對斗六文旦產量及品質影響不大，今年仍維持在高品質。

斗六柚農朱清輝指出，文旦要在處暑（農曆8月23日）前7至10天「入漿」將甜度帶出來，這時候的文旦才算完全成熟，他們都會檢測果實甜度後再採收。目前市售文旦，多數是提早採收的大果，主要是為因應農曆7月祭拜用的「拜果」，口感和品質較不穩定，但下周才開始採收的文旦較成熟，甜度汁量品質就很好。

林聖爵表示，斗六文旦種植面積191公頃，產量約4600公噸，這次凱米颱風只造成少量落果，並不影響產量，文旦採收後要放置幾天「辭水」提高甜度，所以今年品質仍持續往年高水準。文旦是中秋節應景最佳伴手禮，今年白露到中秋只相距10天，果農銷售時間緊迫，斗六文旦節已建立口碑，轄內優質文旦齊聚一堂，去年2天就吸引3萬多人次參加，文旦銷售狀況很好，歡迎大家到現場採買。

斗六市公所說，斗六文旦節8月28日由文旦品質評鑑打頭陣，重頭戲8月31日、9月1日在斗六膨鼠森林公園，有文旦展售、精彩節目表演，購買文旦滿500元還可獲贈野餐墊及摸彩券。

斗六文旦節本月31日盛大登場，斗六市公所今天舉辦記者會為斗六文旦開賣熱身。記者蔡維斌／攝影
斗六文旦節本月31日盛大登場，斗六市公所今天舉辦記者會為斗六文旦開賣熱身。記者蔡維斌／攝影
斗六文旦節本月31日盛大登場，斗六市公所今天舉辦記者會為斗六文旦開賣熱身。記者蔡維斌／攝影
斗六文旦節本月31日盛大登場，斗六市公所今天舉辦記者會為斗六文旦開賣熱身。記者蔡維斌／攝影

中秋節 伴手禮 凱米颱風 文旦 斗六

延伸閱讀

風災申報爆發「App之亂」！ 老農不會操作雲林基層急跳腳

越南移工文旦創意料理 屏東在地企業響應一同助植物人

創世越南移工助中秋義賣 文旦創意入菜拉買氣

颱風過後漂流木化身3D立體地圖 基隆嶼木工師駐島創作

相關新聞

一度爆紅…擱淺的蘇菲亞號成燙手山竽？南市環保局坦言8月底要拆有問題

多哥籍貨輪「蘇菲亞號」在凱米颱風後擱淺在台南黃金海岸，巨大紅藍船體被稱為「台版鐵達尼號」，吸引各地民眾爭相拍照打卡後爆紅...

風災申報爆發「App之亂」！ 老農不會操作雲林基層急跳腳

風災補助App申報系統許多老農不會操作，加上雲林縣公布補助「全品項」，造成基層公所疲於奔命，斗六市公所今天邀各里長緊急「...

去年首辦獲廣大回響 南市9月敬軍月優惠出爐

感謝國軍官兵，台南市政府結合商家推出《台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」標章，軍人憑證...

南美館2館升格員工何去何從 南美館強調維持原編制

台南市美術館2館確定將升格為台南國家美術館，預計明年3月正式掛牌，台南市議員陳怡珍針對南美館議題，今在議會臨時會質詢，並...

台南衛星變異點全台最高 公民意識覺醒、池塘才填土就檢舉防環災

國土利用監測整合資訊網資料顯示，台南市今年被測得的變異點數量以及非法數仍全台最高，絕大多數變異點都是環境遭到破壞才被發現...

凱米颱風爆救助便當出包 逾百南市鹽水鄉親包圍公所

上月26日凱米颱風過境重創鹽水，岸內里民不滿原要送至1300個便當，最後僅送來300個，里長陳盈利今上午帶領近百鄉親前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。