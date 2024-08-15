斗六文旦節本月31日登場 市公所為斗六文旦開賣熱身

斗六市公所今天舉辦斗六文旦記者會，強調今年雖收成距離中秋時間短，但文旦產量和品質穩定，今年總產量可達4600公噸，比以往略高，公所預定下周舉辦斗六文旦節，促銷今年優質的斗六好文旦，柚農也說，今年文旦因颱風少數只有表皮擦傷，多數品質都很好，落果受損並不大，歡迎選購。

今年白露是9月7日，中秋節9月17日，斗六文旦在白露左右才採收，致農民銷售時間緊迫，所以今年的斗六文旦節提早到8月31日辦理，為文旦促銷，斗六市長林聖爵說，凱米颱風對斗六文旦產量及品質影響不大，今年仍維持在高品質。

斗六柚農朱清輝指出，文旦要在處暑（農曆8月23日）前7至10天「入漿」將甜度帶出來，這時候的文旦才算完全成熟，他們都會檢測果實甜度後再採收。目前市售文旦，多數是提早採收的大果，主要是為因應農曆7月祭拜用的「拜果」，口感和品質較不穩定，但下周才開始採收的文旦較成熟，甜度汁量品質就很好。

林聖爵表示，斗六文旦種植面積191公頃，產量約4600公噸，這次凱米颱風只造成少量落果，並不影響產量，文旦採收後要放置幾天「辭水」提高甜度，所以今年品質仍持續往年高水準。文旦是中秋節應景最佳伴手禮，今年白露到中秋只相距10天，果農銷售時間緊迫，斗六文旦節已建立口碑，轄內優質文旦齊聚一堂，去年2天就吸引3萬多人次參加，文旦銷售狀況很好，歡迎大家到現場採買。