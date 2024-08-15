風災申報爆發「App之亂」！ 老農不會操作雲林基層急跳腳

風災補助App申報系統許多老農不會操作，加上雲林縣公布補助「全品項」，造成基層公所疲於奔命，斗六市公所今天邀各里長緊急「惡補」操作App，市長林聖爵痛斥「將相無能累死三軍」，更指全品項、免現勘是「政治話術」連沒受災都跑來申報，希望政府推出更符合實際及簡化的勘災方式，免得累死基層又遭挨罵。

雲林縣府農業處說明，App系統並不難，對數位落差將再加強。至於「全品項」可能有所誤解，並非所有作物都可申報，而是簡化作業一次全部速報再現勘，可免去以往的單筆現勘，並非所有項目都可補助，可能是認知上有落差，將再溝通。

為簡化風災補助作業，農業部推出申報App，受災農民只要進入系統拍照上傳，即可獲得災區定位完成申報，凱米強颱造成各地農損，許多老農不會操作App，「連傳照片給孫子就搞了老半天，還搞什麼App」，許多老農看不懂也不會操作，只能把照片直接傳給鄉鎮市長要公所幫忙。

斗六市長林聖爵說，光颱風以來也接了大批農民傳來照片要他處理，公所人員忙著勘災還得一一回覆農民，App不僅沒功能還徒增基層公所負擔，為此，只好請來里長先教會，作為「App種子教師」再回去教農民，一個災害申報搞得比過去還亂。

林聖爵說，除了App，「全品項、免勘災」更讓基層頭大，一聽到「全品項」連沒受災的鳳梨農也來申報，承辦人說破了嘴，農民就是不信，還罵公所偏心，就因這句「全品項」大家以為所有農作都可補助，但事實不然，再次爆發亂象，政府不能為討好農民就搞個「全品項」，會搞死基層，這就是不折不扣的政治話術。

由於此現象不只發生在斗六，其他鄉鎮也一樣，林聖爵希望政府重新檢討，最好取消App改由四方會勘認定即可，制訂一套務實的簡化流程，否則累死基層又討挨罵，實在難為。

雲林縣府農業處長魏勝德指出，App系統操作只要進入從空照圖找出自己地號，拍照上傳即可完成，十分簡便，對於老農數位落差將會再加強改善。至於「全品項」係因過去作業都得一項一項申報再現勘，往往曠日廢時，所謂全品項是指所有受災的作物種類，不分品項一次申報後再現勘，只要符合20%門檻 就可補助，不必再像過去逐一單筆現勘，縮短作業流程，可能是認知上有誤差，將會加強宣導。