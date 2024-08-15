南美館2館升格員工何去何從 南美館強調維持原編制

台南市美術館2館確定將升格為台南國家美術館，預計明年3月正式掛牌，台南市議員陳怡珍針對南美館議題，今在議會臨時會質詢，並關切南美館1館及工作人員該何去何從，對此，南美館董事長、台南市副市長趙卿惠強調，館員及員工的工作權會維持原編制，未來美術館發展將以文化首都的文化藝術特色，持續做更好的展覽平台。

趙卿惠表示，南美館董事會有共識爭取國家美術館，2館則成為國家美術館，台南市美術館的法人仍然存在，沒有消失，未來1館及南市府文化局會向中央爭取農水署嘉南辦事處場域，以在地特色，積極與國家美術館籌備處合作，相關計畫會更加緊密。

她也說，針對南美館館員、員工的工作權會維持原編制，未來美術館1館的發展，將以文化首都的文化藝術特色，持續做更好的展覽平台，南美館的預算也懇請南市議會能多支持。

文化局則指出，台南國家美術館成立後，台南市美術館仍會留有原本的1館，對街的原嘉南大圳組合事務所，則將成為南美館新場館，而南美館作為台南市的美術館，肩負著連結在地藝文社群和國際藝術社群的重要使命，對內會凝聚台南文化量能，對外傳達台南精神。

文化局強調，台南國家美術館與南美館未來不僅會有非常緊密的連結與合作，透過南美館周邊的孔廟、山林事務所、愛國婦人會館、林百貨與台灣文學館等古蹟、博物館和文創據點，可形成完整的文化廊道，相信聚眾吸客的能量也將大幅提升。