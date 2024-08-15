台南衛星變異點全台最高 公民意識覺醒、池塘才填土就檢舉防環災

國土利用監測整合資訊網資料顯示，台南市今年被測得的變異點數量以及非法數仍全台最高，絕大多數變異點都是環境遭到破壞才被發現，為時已晚，亟待未發生就遭檢舉的公民力量。東山區科里里有池塘地未申請就要填土，居民發現後檢舉，市府會勘阻止。里民表示，贊成合法，但會摒除任何利益，堅持守護家鄉。

近年來台南亂倒廢棄物或改變地貌情形嚴重，也因為如此，衛星變異點數量都名列前茅，今年累積變異點1974件，雖然合法數1012件，但初判的962件非法數仍高於屏東，今年屏東的衛星變異點1499件，其中574件合法。

雖然政府用衛星變異點發現地貌改變處，並揪出非法亂倒、違法建造等不法行為，但發現時，破壞環境的行為已發生，除了罰鍰就是恢復原狀，因此，民眾的檢舉非常重要。東山區科里里有塊超過2公頃的池塘，6月間居民發現有貨車載級配為整地做準備，認為池塘即使要填平，也應是覆蓋可農耕土壤；另，即使要賣，以該區地價來算，填地要花5千萬，遠超過地價，擔心是「永揚垃圾場的死灰復燃」要做垃圾處理場，立即向台南社大反映，社大向環保局檢舉。

上月初農業局、地政局、環保局會勘，環保局初步認為未違反廢棄物管理法，但因為農業用地，且未經申請就填土，而且是級配，已有違法之嫌。地政局表示，若地主、行為人確定，就會依法處理。

科里里長王元正說，贊成合法填土行為，但既為農地，即使填土也應是符合耕作的土方，不能用營建剩餘土石方或建築廢棄物來充當，市府會勘後，所填的級配已清理，恢復原狀。未來仍會以「小人之心度君子之腹」的防不法行為態度來守護家鄉