凱米颱風爆救助便當出包 逾百南市鹽水鄉親包圍公所

上月26日凱米颱風過境重創鹽水，岸內里民不滿原要送至1300個便當，最後僅送來300個，里長陳盈利今上午帶領近百鄉親前往公所拉布條抗議，一度激動衝至要說明的區長陳文琪前理論，幸警員及時勸阻化解。

「消失1000個便當哪裡去」、「岸內里不是三等公民」、「指揮不當區長下台」里長陳盈利帶領不滿的鄉親在公所前拉起白色抗議布條，陳盈利說，今天來不是抗議，而是要公所給一個解釋，短少的便當到底跑去哪裡？

對於居民們質疑，區長陳文琪說，上月26日凌晨3點多鹽水開始淹水，她趕緊請岸內等里里長廣播通知，一早即聯絡便當店，但那時岸內里長可能因里內淹水嚴重致難估算中午需要的便當量，未立即回報明確數量給公所。

陳文琪指出，當時仍規畫提供1000個給岸內里，那時找資源補足全區需要的3840個便當，最後只湊齊約2100個便當和500個碗糕，趕緊買包子、饅頭、麵包等餐食，在當時情況可能較緊急、混亂，只剩300份給岸內里，後來晚上多給岸內里200個便當，隔天即使水退去也持續提供大量餐食給岸內里。

她表示，公所戮力進行搶修，阻絕災害擴大，然力有未逮，仍然會有一些不足或未盡妥善之處，感謝鄉親耐心以待，公所會虛心檢討，後續盡快完成災害救助等事宜。

也有鄉親為公所緩頰說，這次鹽水淹水重創市區，公所已盡全力協助災區，調度餐食難免忙中有錯，只能說，凱米颱風肆虐，大家都辛苦了。