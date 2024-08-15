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嘉義民雄大士爺祭8月24日熱鬧登場 5G體驗互動車首次登場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄大士爺文化祭將在8月24日登場，嘉義縣長翁章梁（左二）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄大士爺文化祭將在8月24日登場，嘉義縣長翁章梁（左二）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺文化祭，8月24至26日即將盛大登場，8月21日率先由創意踩街開幕，每年吸引數十萬人參加，湧入民雄市區擠爆街道，台鐵將加開班次因應。縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，今年首次推出5G車與民眾互動，將傳統活動結合創新與傳承。

大士爺文化祭以下雨聞名，每年祭典幾乎都會下雨，直到恭送火化升天時雨停，大士爺祭又稱雨傘節，許多攤販販售雨傘，民眾不遠千里到民雄買雨傘，不少人一次就買10多把傘；今天早上11點舉辦宣傳記者會，天空也飄起小雨，逐漸變大，中午記者會結束後雨停。

大士爺文化祭8月21日下午3點率先由創意踩街開幕，8月24日早上6點團拜祝壽大典，晚上7點天佑台灣祈福之夜，8月25日下午3點大士爺放水燈，晚上7點嘉義好神民俗之夜，8月26日下午4點大士爺普度開香，晚上11點恭送大士爺火化升天，將活動推向最高潮。

縣長翁章梁說，今年大士爺文化祭除了有傳統宗教活動，更結合數位科技，首次將5G車帶到現場與民眾互動，讓大人小孩都能接觸科技，利用不同載具參與傳統活動，掃描QR Code就能體驗XR放水燈儀式，可在手機輸入祝福文字，就能在5G行動車大螢幕看到專屬水燈。

文觀局長徐佩鈴說，今年大士爺文化祭結合好神演藝、好神手作、好神走讀、辦桌文化體驗活動，邀請入圍金曲獎裝咖人、超級紅人榜鄧品硯演出，也推出祈福編織手繩DIY，並邀請在地文史協會打貓街坊文化協會，帶領民眾深度認識在地文史。

警方提醒，活動期間人潮擁擠、周邊停車不易，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，台鐵8月24至26日加開班次，民雄車站增停521次莒光號及149次、152次自強號，另加開嘉義一斗六間區間車2列次，相關接駁資訊可查詢台鐵公司及嘉義縣公共汽車管理處網站公告。

嘉義縣長翁章梁今天參加大士爺文化祭宣傳記者會，推薦民眾與5G互動車互動體驗。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加大士爺文化祭宣傳記者會，推薦民眾與5G互動車互動體驗。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄大士爺文化祭將在8月24日登場，預計8月26日晚上11點舉辦大士爺火化升天儀式。圖／大士爺廟提供
嘉義縣民雄大士爺文化祭將在8月24日登場，預計8月26日晚上11點舉辦大士爺火化升天儀式。圖／大士爺廟提供
嘉義縣民雄大士爺文化祭將在8月24日登場，嘉義縣長翁章梁（左二）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄大士爺文化祭將在8月24日登場，嘉義縣長翁章梁（左二）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加大士爺文化祭宣傳記者會，推薦民眾與5G互動車互動體驗。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加大士爺文化祭宣傳記者會，推薦民眾與5G互動車互動體驗。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁 記者會

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