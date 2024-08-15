快訊

高雄左營發生槍擊案！男子遭開槍中2彈急救中 槍手投案

恭喜！曾之喬、辰亦儒結婚4年曝喜訊 升格當爸媽

半導體風雲／台積加價買下群創南科四廠 下個據點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南孔廟文化節9月登場 小一新生限定硃砂啟智受歡迎

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台南孔廟文化節預計在9月14日起跑，規畫16場精彩活動，其中，啟蒙大典「硃砂啟智」將由市長黃偉哲小一新生孩童點上硃砂，象徵開啟智慧，活動限額120名，今年開放不到2小時就額滿，南市文化局說，為回應民眾期待，不排除再釋出少量名額。圖／南市文化局提供
2024台南孔廟文化節預計在9月14日起跑，規畫16場精彩活動，其中，啟蒙大典「硃砂啟智」將由市長黃偉哲小一新生孩童點上硃砂，象徵開啟智慧，活動限額120名，今年開放不到2小時就額滿，南市文化局說，為回應民眾期待，不排除再釋出少量名額。圖／南市文化局提供

今年度台南孔廟文化節預計在9月14日起跑，規畫16場精彩活動，其中，啟蒙大典「硃砂啟智」將由市長黃偉哲小一新生孩童點上硃砂，象徵開啟智慧，活動限額120名，相當受到親子青睞，每年開放報名即秒殺，今年更開放不到2小時就額滿，文化局說，為回應民眾期待，不排除再釋出少量名額。

文化局表示，台南孔廟擁有300年歷史，更有「全臺首學」之譽，每年春秋季「大成至聖先師釋奠典禮」，也是台南重要的文化盛事，今年孔廟文化節以「仲尼穿越劇」為主題，除象徵孔子思想穿越時空地域，也希望帶領民眾細細玩味，發現孔廟的在地文化。

今年度台南孔廟文化節「仲尼穿越劇」將在9月14日至9月29日登場，分為硃砂啟智、仲尼穿越與戲劇演出等3大主題，共安排16場精彩活動，讓大眾對於台南孔廟在體制、歷史文化及儒學趣味上等，能有更清晰完整的認識。

文化局提到，今年硃砂啟智依舊受到大批親子青睞，開放報名約2小時就秒殺額滿，許多家長雖都相當期待能加場、加開名額，但因受限孔廟大成殿空間等因素，僅能開放120位名額，不過未來不排除可再增加名額，家長可關注官網資訊公布。

另外，在文化講座方面，將安排講師王信凱解說聆聽祭孔大典的歷史錄音；講師王子碩則會透過老照片，捕捉有趣的台南孔廟與城市的記憶等。今年更安排工作坊，邀請講師陳冠宏透過AI人工智慧說出孔子的話，與民眾互動。

文化局也說，2024孔廟文化節精彩可期，相關活動熱烈報名中，歡迎有興趣的民眾可至南市府文化局網站查詢，或追蹤「孔廟文化節」官方臉書活動粉專，一起走進孔廟文化園區，體驗具有千年歷史的傳統漢學文化。

2024孔廟文化節規畫硃砂啟智、仲尼穿越、戲劇演出等3大主題、16場系列活動，邀請遊客透過各式主題探索與認識更多有趣的孔廟歷史與文化。圖／南市文化局提供
2024孔廟文化節規畫硃砂啟智、仲尼穿越、戲劇演出等3大主題、16場系列活動，邀請遊客透過各式主題探索與認識更多有趣的孔廟歷史與文化。圖／南市文化局提供
2024孔廟文化節規畫硃砂啟智、仲尼穿越、戲劇演出等3大主題、16場系列活動，邀請遊客透過各式主題探索與認識更多有趣的孔廟歷史與文化。圖／南市文化局提供
2024孔廟文化節規畫硃砂啟智、仲尼穿越、戲劇演出等3大主題、16場系列活動，邀請遊客透過各式主題探索與認識更多有趣的孔廟歷史與文化。圖／南市文化局提供

台南 孔廟 文化局

延伸閱讀

桃園打造航空城博物館園區 張善政親訪1將軍爭取合作

有形+無形 竹縣歷史建築蕭如松園區17日辦方口獅表演

台中夏日馬戲節 24、25日文心森林公園登場

公共藝術大修法北市廢止自治條例 文化局：更彈性運用

相關新聞

擱淺蘇菲亞貨輪爆紅 遊客驚覺「台南最美沙灘在這裡」

凱米颱風期間擱淺在台南市南區黃金海岸的蘇菲亞號貨輪，成為遊客網路打卡熱門景點，台南市議員李啟維上午在議會臨時會指出，雖是...

嘉市北排水幹線新店里段第2期治理工程 導入節能減碳生態工法

嘉市北排水幹線（新店里段）第2期治理工程河道設計，利用彎弧道加寬及拋石保護，減緩流速、降低水流衝擊，工程導入節能減碳設計...

台南孔廟文化節9月登場 小一新生限定硃砂啟智受歡迎

今年度台南孔廟文化節預計在9月14日起跑，規畫16場精彩活動，其中，啟蒙大典「硃砂啟智」將由市長黃偉哲小一新生孩童點上硃...

嘉縣續推社宅 水上鄉擬選址榮典路及台一線路口

嘉義縣推動社會住宅建設，立委蔡易餘及縣府日前邀內政部國土署、住都中心和國防部討論，朴子市375戶社宅預計2028年完工，...

推廣友善耕作人與自然和諧共生 嘉南50攤里山市集周末登場

林業及自然保育署嘉義分署定周末上午9點至下午3點，在林業試驗所嘉義市樹木園舉辦「里山市集-嘉南生態Family」活動，集...

大溪厝水質淨化場轉型更名環境教育園區 嘉市新增環教設施場所

環境部國家環境研究院日前審議通過，嘉義市大溪厝水環境教育園區環境教育設施場所認證，教育園區市府原為改善埤麻腳排水水質，爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。