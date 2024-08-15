台南孔廟文化節9月登場 小一新生限定硃砂啟智受歡迎

今年度台南孔廟文化節預計在9月14日起跑，規畫16場精彩活動，其中，啟蒙大典「硃砂啟智」將由市長黃偉哲小一新生孩童點上硃砂，象徵開啟智慧，活動限額120名，相當受到親子青睞，每年開放報名即秒殺，今年更開放不到2小時就額滿，文化局說，為回應民眾期待，不排除再釋出少量名額。

文化局表示，台南孔廟擁有300年歷史，更有「全臺首學」之譽，每年春秋季「大成至聖先師釋奠典禮」，也是台南重要的文化盛事，今年孔廟文化節以「仲尼穿越劇」為主題，除象徵孔子思想穿越時空地域，也希望帶領民眾細細玩味，發現孔廟的在地文化。

今年度台南孔廟文化節「仲尼穿越劇」將在9月14日至9月29日登場，分為硃砂啟智、仲尼穿越與戲劇演出等3大主題，共安排16場精彩活動，讓大眾對於台南孔廟在體制、歷史文化及儒學趣味上等，能有更清晰完整的認識。

文化局提到，今年硃砂啟智依舊受到大批親子青睞，開放報名約2小時就秒殺額滿，許多家長雖都相當期待能加場、加開名額，但因受限孔廟大成殿空間等因素，僅能開放120位名額，不過未來不排除可再增加名額，家長可關注官網資訊公布。

另外，在文化講座方面，將安排講師王信凱解說聆聽祭孔大典的歷史錄音；講師王子碩則會透過老照片，捕捉有趣的台南孔廟與城市的記憶等。今年更安排工作坊，邀請講師陳冠宏透過AI人工智慧說出孔子的話，與民眾互動。

文化局也說，2024孔廟文化節精彩可期，相關活動熱烈報名中，歡迎有興趣的民眾可至南市府文化局網站查詢，或追蹤「孔廟文化節」官方臉書活動粉專，一起走進孔廟文化園區，體驗具有千年歷史的傳統漢學文化。