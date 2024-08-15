嘉縣續推社宅 水上鄉擬選址榮典路及台一線路口

嘉義縣推動社會住宅建設，立委蔡易餘及縣府日前邀內政部國土署、住都中心和國防部討論，朴子市375戶社宅預計2028年完工，水上鄉社宅選址在榮典路與台一線路口，仍需協調基地整合問題，太保市社宅可能蓋在高鐵嘉義站附近，需再協調台糖公司提供土地。

蔡易餘說，朴子安居社會住宅由吉祥一街、祥和一路西段、朴子六路所圍之街廓，鄰近嘉義縣政府、長庚醫院，目前已進入招標階段，預計在2028年完工，將提供約375戶。請住都中心統包工程決標後，就建築設計及景觀方案盡速跟縣府溝通，以利與周邊地區景觀協調。

蔡易餘也說，水上地區社宅選址在榮典路與台一線路口，鄰近北回歸線站，交通便利，但因基地橫跨都市及非都市土地整體開發問題，包括水上分局遷建、回歸村活動中心原地保留或遷建，現有人行步道為政戰局土地，住都中心整體規畫後，請國土署盡速協商確認。