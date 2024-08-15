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嘉縣續推社宅 水上鄉擬選址榮典路及台一線路口

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣陸續在各地推出社會住宅，水上鄉社宅擬選址榮典路及台一線路口。圖／蔡易餘提供
嘉義縣陸續在各地推出社會住宅，水上鄉社宅擬選址榮典路及台一線路口。圖／蔡易餘提供

嘉義縣推動社會住宅建設，立委蔡易餘及縣府日前邀內政部國土署、住都中心和國防部討論，朴子市375戶社宅預計2028年完工，水上鄉社宅選址在榮典路與台一線路口，仍需協調基地整合問題，太保市社宅可能蓋在高鐵嘉義站附近，需再協調台糖公司提供土地。

蔡易餘說，朴子安居社會住宅由吉祥一街、祥和一路西段、朴子六路所圍之街廓，鄰近嘉義縣政府、長庚醫院，目前已進入招標階段，預計在2028年完工，將提供約375戶。請住都中心統包工程決標後，就建築設計及景觀方案盡速跟縣府溝通，以利與周邊地區景觀協調。

蔡易餘也說，水上地區社宅選址在榮典路與台一線路口，鄰近北回歸線站，交通便利，但因基地橫跨都市及非都市土地整體開發問題，包括水上分局遷建、回歸村活動中心原地保留或遷建，現有人行步道為政戰局土地，住都中心整體規畫後，請國土署盡速協商確認。

蔡易餘說，太保地區社宅選址尚在評估，為了與朴子安居社宅有所區隔，建議國土署評估使用高鐵車站特定區內的台糖土地，地點好、交通便利，提高未來入住率，請國土署洽商台糖公司協調，並由縣府協助都市計畫變更為社福設施用地，調整社宅停車空間。

嘉義縣陸續在各地推出社會住宅，水上鄉社宅擬選址榮典路及台一線路口。圖／蔡易餘提供
嘉義縣陸續在各地推出社會住宅，水上鄉社宅擬選址榮典路及台一線路口。圖／蔡易餘提供

嘉義 國土署 社宅 蔡易餘

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