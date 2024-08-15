推廣友善耕作人與自然和諧共生 嘉南50攤里山市集周末登場

林業及自然保育署嘉義分署定周末上午9點至下午3點，在林業試驗所嘉義市樹木園舉辦「里山市集-嘉南生態Family」活動，集結50攤嘉南地區山區、平原、海邊里山生活實踐者，推廣友善環境耕作經營及生產的農特產品、加工品及創意手作，邀請民眾逛市集體驗里山生活美好。

里山是一種人與自然和諧共生的生活方式，嘉義分署推廣里山概念，首次舉辦里山市集，主題訂為「嘉南生態Family，共享自然好Happy」，強調生物與生產者共同生活在這片土地，像大家庭，透過市集讓嘉南地區的山區、海邊、平原友善農友們集結起來，結合民眾參與，成為這個大家庭的一份子。

嘉義分署長張岱說，市集集結50個攤位，攤主在嘉南地區實踐里山、里地、里海生活小農、社區，以及推動保育、友善農業技術相關公部門，長期投入自然保育NGO團體。市集將融入親子及多元互動，包含「維多叔叔的故事歡樂車」、「腹語師小強」、「森林故事屋」里山故事分享、環保氣球表演、「斤斤計較」諸羅樹蛙標章品牌「好嘉筍」猜重量比賽等精彩趣味活動。

參加市集可到服務台索取闖關卡參加闖關活動，完成可兌換攤位準備的精美禮物或樹苗1株。響應環保，提醒參加民眾自備環保餐具及環保袋，或可至服務台免費租借餐具，一起減塑愛地球。