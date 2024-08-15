大溪厝水質淨化場轉型更名環境教育園區 嘉市新增環教設施場所

環境部國家環境研究院日前審議通過，嘉義市大溪厝水環境教育園區環境教育設施場所認證，教育園區市府原為改善埤麻腳排水水質，爭取前瞻水環境經費興建的水質淨化場，配合嘉市「十大旗艦計畫」西區大發展，轉型更名為大溪厝水環境教育園區，讓環境教育設施場所再+1。

國家環境研究院日前審議大溪厝水環境教育園區環境教育設施場所的認證申請案，環保局長李佳禾親自帶隊到環境部簡報爭取，獲得委員們肯定，大溪厝水環境教育園區原先是市府為改善埤麻腳排水水質，爭取前瞻水環境建設經費興建水質淨化場，改善環境髒亂點及露天燃燒問題，翻轉水岸環境。

配合市長黃敏惠十大旗艦計畫-西區大發展，環保局讓園區除原淨水功能，擔負推動環境教育與促進地方創生責任，轉型起名為大溪厝水環境教育園區，獲參觀民眾及師生讚賞。大溪厝水環境教育園區2022年完工啟用，年年參加評比取得佳績，前年榮獲建築園冶獎，去年再奪得台灣健康城市暨高齡友善城市獎-健康城市類海報銀獎殊榮，今年獲得台灣永續行動獎銀獎。

環保局說，教育園區與大溪社區發展協會合作，邀請嘉義大學、南華大學教授協助培力增能課程，下半年將與藝術團體合作舉辦活動，增加園區能見度，大溪厝水環境教育園區是繼垃圾焚化廠與水資源回收中心，嘉市第3座取得環境部認證的環境教育設施場所。