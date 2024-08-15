快訊

中字號誤闖福建鎮海被共軍開砲 海軍未嚴懲付慘痛代價

何時該擔心自己的打呼聲有害健康？專家曝需留意的打呼類型

行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

南市再添18輛電動公車 全國首批行駛國道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市再添18輛示範型電動公車，首度行駛國道投入橘9、橘9-1、橘13營運。圖／台南市交通局提供
台南市再添18輛示範型電動公車，首度行駛國道投入橘9、橘9-1、橘13營運。圖／台南市交通局提供

台南市爭取中央「示範型計畫」補助電動公車新車18輛上線，即日起投入橘9、橘9-1及橘13路線營運，連絡佳里、麻豆、嘉義高鐵站、台南市區等地，也是全國首批示範型電動公車行駛國道高速公路的路線，市府交通局表示，3條路線都是行駛國道1號的重要路線，全新車輛上線之後可大大提升服務品質。

台南市交通局長王銘德指出，本次上路18輛電動公車為華德公司打造，並經過交通部示範型計畫審查核定補助，每輛車可獲交通部及環保署補助700萬元，共計補助1.26億元，成功爭取中央資源投入南部公共運輸建設，具有交通平權意義。

王銘德指出，本批車輛同樣依循大台南公車識別系統，採用橘色窗花意象塗裝，車身上和車頭前方也加上電動公車專屬的綠能閃電LOGO，還配備全彩LED車頭顯示，方便民眾一眼辨識，也為公車服務增添熟悉的親切感。

市長黃偉哲表示，台南市致力於打造低碳淨零城市，配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，自2020年起不再補助業者購買柴油公車，逐年爭取補助汰換電動公車，這批18輛電動公車上線後，全市電動公車突破百輛大關，達113輛，已超過全市公車總數4分之1。

公共運輸處長吳俁之指出，本批電動公車上路後，全台南市已有113輛電動公車，電動公車比率提升至26%，同時無障礙公車比率也上看75%，另因應中央自2024年修正電動公車補助規定及申請程序，市府也已輔導各客運業者訂定長期、多年度的補助計畫，加速爭取補助，將高品質的綠能車輛普及至全市。

台南市再添18輛示範型電動公車，首度行駛國道投入橘9、橘9-1、橘13營運。圖／台南市交通局提供
台南市再添18輛示範型電動公車，首度行駛國道投入橘9、橘9-1、橘13營運。圖／台南市交通局提供

公車 台南 電動

延伸閱讀

南市國中小體位適中率提升 佳興國中8成拿第1教局說原因

賀林郁婷奧運奪金 南市新營社團狂送600份雞排

南市國土陳情多已完成市版報部審議 市府力爭中央支持

南市凱米颱風農田魚塭及農物災害救助金 可同時申報

相關新聞

台積電嘉義廠加快建廠工程 廠商雇考古發掘工人、出土文物暫置保存

台積電在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，5月底挖到疑似遺跡依文資法暫停施工，經縣府文資委員會審議開挖保存，台積...

南市再添18輛電動公車 全國首批行駛國道

台南市爭取中央「示範型計畫」補助電動公車新車18輛上線，即日起投入橘9、橘9-1及橘13路線營運，連絡佳里、麻豆、嘉義高...

10年首見 台南市區公車路網重整

台南公車運量縮減、部分路線搭乘率偏低遭糾正，南市審計處指出，疫情前1年搭乘量2360萬人次、現僅剩1500萬人次，多名議...

大溪厝水質淨化場轉型更名環境教育園區 嘉市新增環教設施場所

環境部國家環境研究院日前審議通過，嘉義市大溪厝水環境教育園區環境教育設施場所認證，教育園區市府原為改善埤麻腳排水水質，爭...

嘉義水上車站大平台設計像F1賽車場 連交通部長都說怪

嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，縣府改規畫車站大平台，因路線轉彎角度大，曾被議員譏諷像F1賽車場。交通部長李孟諺今到嘉義...

韓國駐台代表李殷鎬拜會黃偉哲 強化高科技及觀光合作

駐台北韓國代表部代表李殷鎬今天由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭陪同拜會台南市長黃偉哲，雙方就台南與韓國的科技、文化、觀光合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。