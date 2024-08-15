台積電嘉義廠加快建廠工程 廠商雇考古發掘工人、出土文物暫置保存

台積電在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，5月底挖到疑似遺跡依文資法暫停施工，經縣府文資委員會審議開挖保存，台積電委託考古廠商挖掘，並持續建廠施工，上月廠商公告應徵考古挖掘人員，引發熱烈迴響，因被外界誤為台積電雇工緊急喊停，朴子就業服務中心證實考古廠商恢復雇工挖掘作業。

因應台積電進駐工程土石方大量增加，環境部昨天環評大會審查「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響差異分析報告」，在環委同意開發單位承諾的區外土方暫置和再利用規畫下修正通過，縣長翁章梁出席，展現對台積廠進度嘉義的重視。

台積電建廠進度受關注，遺址開挖及環評解決後，目前考古挖掘與建廠加快同步進行，第1座廠開挖的太保農場遺址，是距今3500年至4500年之間繩紋陶文化遺址，開挖發現繩紋陶片、陶環等碎片，還有灰坑、貝塚等。

南科管理局說，當初南科園區開發，包括台積電18廠動工都挖到遺址，南科開挖發現13處遺址、800多萬件文物，台灣史前文化博物館為此設南科考古館，收藏研究文物展示，建廠與文資保存不衝突。

考古廠商應徵考古挖掘人員60名，無經驗可，農民佳、耐熱，工作內容為挖土，工作時間為早上8點到下午5點，周休二日需配合加班，其中1天算加班費出勤，日薪1700元，含勞保，健保可視需求加保。朴子就服中心說，台積電避免外界誤為台積電雇工，廠商低調悄悄雇工。

縣府文觀局說，台積電廠區發掘計畫所有出土與採集標本將全數留置嘉義地區為原則，發掘期間出土遺物存放台積電提供工務所空間，整理期間將遺物置放台大人類學系所管理考古空間，或南科管理局管理處所。計畫完成後，所有標本將點交文觀局。