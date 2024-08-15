快訊

中字號誤闖福建鎮海被共軍開砲 海軍未嚴懲付慘痛代價

何時該擔心自己的打呼聲有害健康？專家曝需留意的打呼類型

行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電嘉義廠加快建廠工程 廠商雇考古發掘工人、出土文物暫置保存

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台積電在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，遺址開挖及環評解決後，目前考古挖掘與建廠加快同步進行。圖／讀者提供
台積電在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，遺址開挖及環評解決後，目前考古挖掘與建廠加快同步進行。圖／讀者提供

台積電嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，5月底挖到疑似遺跡依文資法暫停施工，經縣府文資委員會審議開挖保存，台積電委託考古廠商挖掘，並持續建廠施工，上月廠商公告應徵考古挖掘人員，引發熱烈迴響，因被外界誤為台積電雇工緊急喊停，朴子就業服務中心證實考古廠商恢復雇工挖掘作業。

因應台積電進駐工程土石方大量增加，環境部昨天環評大會審查「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響差異分析報告」，在環委同意開發單位承諾的區外土方暫置和再利用規畫下修正通過，縣長翁章梁出席，展現對台積廠進度嘉義的重視。

台積電建廠進度受關注，遺址開挖及環評解決後，目前考古挖掘與建廠加快同步進行，第1座廠開挖的太保農場遺址，是距今3500年至4500年之間繩紋陶文化遺址，開挖發現繩紋陶片、陶環等碎片，還有灰坑、貝塚等。

南科管理局說，當初南科園區開發，包括台積電18廠動工都挖到遺址，南科開挖發現13處遺址、800多萬件文物，台灣史前文化博物館為此設南科考古館，收藏研究文物展示，建廠與文資保存不衝突。

考古廠商應徵考古挖掘人員60名，無經驗可，農民佳、耐熱，工作內容為挖土，工作時間為早上8點到下午5點，周休二日需配合加班，其中1天算加班費出勤，日薪1700元，含勞保，健保可視需求加保。朴子就服中心說，台積電避免外界誤為台積電雇工，廠商低調悄悄雇工。

縣府文觀局說，台積電廠區發掘計畫所有出土與採集標本將全數留置嘉義地區為原則，發掘期間出土遺物存放台積電提供工務所空間，整理期間將遺物置放台大人類學系所管理考古空間，或南科管理局管理處所。計畫完成後，所有標本將點交文觀局。

台積電在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，遺址開挖及環評解決後，目前考古挖掘與建廠加快同步進行。圖／讀者提供
台積電在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，遺址開挖及環評解決後，目前考古挖掘與建廠加快同步進行。圖／讀者提供

台積電 嘉義 文物 考古

延伸閱讀

他買台積電（2330）「絕不停損」發豪語！網勸道「這價格」就停利

台積電ADR下跌1.4% 較台北交易溢價縮為15.8%

環評大會解開緊箍咒 台積嘉義CoWoS廠 環差過關

上月通膨率跌破3%！美股道瓊早盤平盤震盪 台積電ADR跌逾1%

相關新聞

台積電嘉義廠加快建廠工程 廠商雇考古發掘工人、出土文物暫置保存

台積電在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，5月底挖到疑似遺跡依文資法暫停施工，經縣府文資委員會審議開挖保存，台積...

南市再添18輛電動公車 全國首批行駛國道

台南市爭取中央「示範型計畫」補助電動公車新車18輛上線，即日起投入橘9、橘9-1及橘13路線營運，連絡佳里、麻豆、嘉義高...

10年首見 台南市區公車路網重整

台南公車運量縮減、部分路線搭乘率偏低遭糾正，南市審計處指出，疫情前1年搭乘量2360萬人次、現僅剩1500萬人次，多名議...

大溪厝水質淨化場轉型更名環境教育園區 嘉市新增環教設施場所

環境部國家環境研究院日前審議通過，嘉義市大溪厝水環境教育園區環境教育設施場所認證，教育園區市府原為改善埤麻腳排水水質，爭...

嘉義水上車站大平台設計像F1賽車場 連交通部長都說怪

嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，縣府改規畫車站大平台，因路線轉彎角度大，曾被議員譏諷像F1賽車場。交通部長李孟諺今到嘉義...

韓國駐台代表李殷鎬拜會黃偉哲 強化高科技及觀光合作

駐台北韓國代表部代表李殷鎬今天由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭陪同拜會台南市長黃偉哲，雙方就台南與韓國的科技、文化、觀光合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。