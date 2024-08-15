10年首見 台南市區公車路網重整

台南公車運量縮減、部分路線搭乘率偏低遭糾正，南市審計處指出，疫情前1年搭乘量2360萬人次、現僅剩1500萬人次，多名議員近期在臨時會要求提出檢討，不能老是虧損再補助。對此，交通局指出，10年來首次推動市區公車路網重整，把府城核心地區分為都會、生活、厝邊公車，已完成業者評選，籌備期約3至6個月。

交通局長王銘德解釋，縣市合併後整頓幹線公車路網，運量已成長好幾倍，主要是疫情影響，疫情前1年2019年達到高峰2360萬人次，疫情期間跌到約60%、1267萬人次，去年逐步回升至1511萬人次，上半年運量也比疫情期間成長逾2成。

交通局指出，市區公車路線改革分為都會公車、生活公車、厝邊公車。都會公車以路線直截、加密班次的重點路線為主，將運量最高的1、2、3、5路市區公車轉型為7條都會公車路線，路線截彎取直且加密班次，延伸服務至安南、永康及仁德。

生活公車以優化既有路線為目標，並依據民眾需求擴充路線；厝邊公車則將滿足市區近郊、新興社區等公共運輸服務缺口，並配合新啟用轉運站上線服務市民。

有議員關心安南區人口快速增加，住戶反映公車太少釀不便。交通局說，安南區和順轉運站第4季啟用，由府城客運經營，將增加厝邊公車904、905共2條路線。

市議員黃肇輝認為，公共運輸使用率下降，也會影響到以後捷運使用狀況，要提前規畫搭配捷運；議員陳秋萍說，改用中小型巴士的厝邊公車成效不錯，但要做好路線串聯及加強宣導、注意駕駛是否短缺。王銘德說，今年調高補助就要求業者須有一定比率為司機調薪，並要求優化司機的工作環境。