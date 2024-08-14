台南秋冬三大體育盛事 9月起陸續登場

台南市政府今天宣布，台南運動嘉年華、趣味路跑及馬拉松挑戰賽、棒球歷史展等三大體育盛事，預定9月起陸續登場，讓人用汗水和熱情享受台南秋冬溫暖陽光。

台南市政府體育局發布新聞稿指出，2024適逢「台南400」，9月起將集結嘉年華、馬拉松和棒球展等運動盛會，翻轉全台最胖城市刻板印象。

「台南運動嘉年華」率先登場，將於9月7日起每週六、日在台南市立田徑場的體育之心廣場舉辦，週週安排運動展演及體驗，涵蓋AR躲避球、超大型鯤鯓氣墊樂園、虛擬自由車競速及全國街舞競賽等。

「台南趣味路跑及馬拉松挑戰賽」將於10月20日、11月24日分別在永華市政中心和新營體育場登場。10月20日全民趣味路跑報名參賽者可獲「貓貓蟲咖波」官方授權專屬完賽禮，11月24日馬拉松挑戰賽則規劃全新賽道，融入廟宇、職人、文化與風土等。

「台南棒球歷史展」預定今年冬天在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，推出棒球文物展示及科技互動體驗，每週末還邀請棒球界名人及球星講座分享。