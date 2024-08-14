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嘉義水上車站大平台設計像F1賽車場 連交通部長都說怪

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上車站大平台周邊被高架道路包圍，轉彎弧度大曾有議員譏諷像F1賽車場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上車站大平台周邊被高架道路包圍，轉彎弧度大曾有議員譏諷像F1賽車場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，縣府改規畫車站大平台，因路線轉彎角度大，曾被議員譏諷像F1賽車場。交通部長李孟諺今到嘉義參加交通委員會考察行程，李表示，坦白說水上車站大平台比較怪，四周被道路包圍，未發揮空中走廊效果，將重新檢視高架化方案。

李孟諺說，水上車站大平台設計比較怪，大平台周邊通常會有重要大樓，利用2樓空中走廊銜接，但水上車站大平台周圍被高架道路包圍，無法發揮空中走廊效果，只是為了處理平交道立體化功能，將再花1、2個月時間重新檢視縣府過去提的高架化方案。

李孟諺表示，嘉義客觀經濟環境改變，將結合民雄段、水上段的高架化益本比一起評估，協助水上高架化敗部復活，再次闖關，否則水上段短短路程就要逾百億元，效益不易呈現，倘若高架無法成形，也會研議是否維持大平台方案，或改用其他立體化或地下化方案。

立委蔡易餘表示，水上鄉台1線鄰近台鐵平交道，交通容易堵塞且危險，爭取高架化可解決問題，但因效益評估無法高架化，水上未來是有發展性的，希望重啟評估，讓高架化方案敗部復活，也請交通部說明大平台優勢，不要每次都變成選舉攻防話題。

鐵道局長楊正君說，嘉義產業經濟逐漸發展，過去效益不足可以重新討論，但仍面臨高架化範圍有限問題，火車從嘉市高架下地後，會進入水上基地，過了基地才會到水上車站，再往南就又遇到台82線需下地，高架只剩不到1公里路程，需要再評估可行性。

水上鄉長林緗亭說，嘉義有很多情勢變更，產業園區、科學園區都來了，也協調水上分局遷移至北迴園區，水上交通問題多年無法解決，大平台和高架化方案吵了4年，讓地方覺得在開空頭支票，已評估地上16個mode，若都無法執行，也可以討論鐵路地下化。

議員詹琬蓁說，水上車站大平台並不是可行方案，路線設計從台1線上高架後，下高架處連接最熱鬧的水上菜市場，只有單車道恐無法舒緩車潮，到時上高架、下高架的車潮恐全部堵塞，加劇交通壅塞，地方民眾仍希望能夠鐵路高架化，盼徹底解決交通問題。

嘉義縣水上車站大平台周邊被高架道路包圍，轉彎弧度大曾有議員譏諷像F1賽車場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上車站大平台周邊被高架道路包圍，轉彎弧度大曾有議員譏諷像F1賽車場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上車站大平台周邊被高架道路包圍，交通部長李孟諺今天考察時說看起來比較怪。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上車站大平台周邊被高架道路包圍，交通部長李孟諺今天考察時說看起來比較怪。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上車站大平台周邊被高架道路包圍，交通部長李孟諺（右一）今天考察時說看起來比較怪。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上車站大平台周邊被高架道路包圍，交通部長李孟諺（右一）今天考察時說看起來比較怪。記者黃于凡／攝影

交通部長 嘉義 李孟諺

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