韓國駐台代表李殷鎬拜會黃偉哲 強化高科技及觀光合作

駐台北韓國代表部代表李殷鎬今天由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭陪同拜會台南市長黃偉哲，雙方就台南與韓國的科技、文化、觀光合作交流進行熱烈討論。

黃偉哲說，台南與韓國的友誼愈發深厚，期盼未來在物產、文化、觀光、體育等領域深化交流，他7月才赴韓國推廣台南優質的芒果，不只外銷成果豐碩，也成功提升台南的國際能見度。

黃偉哲表示，除了既有的光州姐妹市，今年台南也與歷史名城慶州市締結為友誼市，而韓國的影視文化風靡全球，台南每年耶誕跨年系列演唱會均邀請韓星出演，相當受市民朋友的喜愛，且韓國也是台灣人最喜愛的旅遊目的地之一，非常歡迎韓國朋友們多來台南走走看看，體驗古都府城的風華。

李殷鎬說，他上任一年半以來，台南是他首個二度官方拜會的城市，他在台南除了參訪許多文化景點，還品嘗到非常美味的佳餚，更打趣地說等他退休後想擔任台南的名譽宣傳大使。

李殷鎬表示，黃市長赴韓國拓銷芒果在當地造成旋風，引起韓國媒體爭相報導，尤其非常具指標性的朝鮮日報大篇幅報導此次拓銷，不只銷售成績優異，韓國的記者與民眾都盛讚黃市長的親民形象。