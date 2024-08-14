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賀林郁婷奧運奪金 南市新營社團狂送600份雞排

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
慶祝奧運拳擊選手林郁婷勇奪女子拳擊57公斤賽事金牌，臉書「新營美食地圖」社團號召在地店家發放600份雞排，今下午在台南新營區公所發放。記者謝進盛／攝影
慶祝奧運拳擊選手林郁婷勇奪女子拳擊57公斤賽事金牌，臉書「新營美食地圖」社團號召在地店家發放600份雞排，今下午在台南新營區公所發放。記者謝進盛／攝影

「奪金牌！領雞排！」慶祝我奧運拳擊選手林郁婷勇奪金牌，臉書「新營美食地圖」社團號召在地店家發放600份雞排，今下午在台南新營區公所發放，吸引大批民眾排隊領取，更有人中午就來排隊，600份不到1小時全發光。

林郁婷在此次奧運比賽憑藉堅定毅力和出色技術奪金，國人欣喜若狂，林郁婷的成就展示自身的實力。「新營美食地圖」李姓版友受到林郁婷堅定信念及奮力拚搏精神感動，自掏腰包發放雞排，邀請市民一起歡慶林郁婷勇奪金牌。

新營美食地圖版主沈純福表示，受李姓版友之託，聯繫4家在地炸物名店，一起製作出550份雞排，還有新昌汽車加碼50份，免費發送給市民，傳遞獲得金牌的喜悅，也將可口的新營在地美食分享給市民。

市議員蔡育輝、新營區長翁振祥帶領民眾喊著「奪金牌！領雞排！讚！」口號，也逐一將熱騰騰的雞排發給排隊的民眾，現場香氣四溢，令人垂涎三尺。沈純福更三不五時與小朋友喊著上述口號，笑聲此起彼落，不到1小時600片已發光。

新營區公所說，很開心與新營美食地圖合作，提供場地及行政協助共同辦理發放雞排活動，讓社區民眾在支持奧運賽事的同時也可以享用新營美食，一起為拚搏到底的台灣奧運動選手加油。

慶祝奧運拳擊選手林郁婷勇奪女子拳擊57公斤賽事金牌，臉書「新營美食地圖」社團號召在地店家發放600份雞排，今下午在台南新營區公所發放。記者謝進盛／攝影
慶祝奧運拳擊選手林郁婷勇奪女子拳擊57公斤賽事金牌，臉書「新營美食地圖」社團號召在地店家發放600份雞排，今下午在台南新營區公所發放。記者謝進盛／攝影
現場準備熱騰騰雞排，香氣四溢，令人垂涎三尺。記者謝進盛／攝影
現場準備熱騰騰雞排，香氣四溢，令人垂涎三尺。記者謝進盛／攝影
慶祝奧運拳擊選手林郁婷勇奪女子拳擊57公斤賽事金牌，臉書「新營美食地圖」社團號召在地店家發放600份雞排，今下午在台南新營區公所發放。記者謝進盛／攝影
慶祝奧運拳擊選手林郁婷勇奪女子拳擊57公斤賽事金牌，臉書「新營美食地圖」社團號召在地店家發放600份雞排，今下午在台南新營區公所發放。記者謝進盛／攝影

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