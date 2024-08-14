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嘉義海埔新生地將新建超美雙環橋 打造浪漫觀夕木棧道
嘉義縣布袋鎮布新橋是海埔新生地唯一聯外道路，因橋體劣化嚴重且有下沉風險，縣府擬在布新橋北側新建聯外橋梁，避免橋梁斷裂讓海埔新生地成為孤島，原訂斥資13.6億元，但因改用鍍鋅鋼筋且物價上漲，工程經費將增1.53億元，預計工期870天，目前提報公路局審查。
公路局長陳文瑞說，2022年核定13.6億元生活圈計畫，補助85%新闢布袋商港聯外道路，並協調航港局負擔15%，但因審查委員建議改用鍍鋅鋼筋，延長海上橋梁使用年限，約需增加9000萬元，再加上物價上漲增加約6300萬元，工程經費共增1億5300萬元。
交通部長李孟諺說，可先把工程非必要項目拿掉，包括橋體裝飾、投影照明、休閒設施，斟酌將工程經費降至約13億元，後續依採購法再擴充8000萬元經費。立委蔡易餘說，布袋漁港是觀光漁港，觀光效益是地方命脈，建議爭取經費同時施作橋梁及景觀工程。
翁章梁說，布袋海埔新生地目前只有一座布新橋聯外道路，新建另一座橋梁對交通和觀光都很重要，鍍鋅鋼筋是審查委員建議，但光是改用鍍鋅鋼筋就增9千萬元，費用太高盼中央協助，希望航港局負擔鍍鋅9千萬元，物價波動6千萬元則由縣府、公路局、航港局3方分擔。
航港局長蔡協隆說，布袋港新闢聯外道路具備布袋市區聯外功能，原先考量地方發展及財政需求，航港局協助負擔2.04億元，希望先請工程專業單位評估，確認經費增加總額，再進一步協調合理分擔比例，希望錢要用在刀口上，酌予負擔部分金額。
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