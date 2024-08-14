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10年最大改革！台南市區公車路網重整 交通局曝上路時間

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南公車運量縮減遭審計處糾正，交通局表示將市區公車將進行10年來首度大改革，整併路網及增加班次，提昇市民方便搭乘。圖／交通局提供
台南公車運量縮減遭審計處糾正，交通局表示將市區公車將進行10年來首度大改革，整併路網及增加班次，提昇市民方便搭乘。圖／交通局提供

台南公車運量縮減、部分路線搭乘率偏低遭糾正，審計處指出，疫情前1年搭乘量2360萬人次，現僅剩1500萬人次，多名議員關切，尤其安南區人口快速增加，新興社區住戶反映無公車或車班太少，通勤上學不便。交通局指出，已著手推動市區公車路網重整，將府城核心地區路網分為都會、生活、厝邊公車，已完成業者評選，籌備期約3至6個月，安南區配合和順轉運站啟用將新增2條公車，會要求業者盡速公告路線、站位、班次細節。

針對審計處報告南市公車運量年年下降，在議會臨時會引起多位議員關切，要求提出檢討不能老是虧損及補助，交通局長王銘德表示，主要是疫情的影響，縣市合併後整頓幹線公車路網，運量已成長好幾倍，在疫情前一年達到高峰2360萬人次，疫情期間跌到剩下約60％，去年恢復已比疫情期間成長約15%。

交通局指出，市區公車路線10年來將首度改革，分為都會公車、生活公車及厝邊公車，其中都會公車以路線直截、加密班次的重點路線為主，將既有運量最高的1、2、3、5路市區公車轉型為7條都會公車路線，路線截彎取直且加密班次，延伸服務至安南、永康及仁德區。

交通局說，生活公車以優化既有路線為目標，並依據民眾需求擴充路線；厝邊公車則將滿足市區近郊、新興社區等公共運輸服務缺口，重整的公車路網也配合新啟用轉運站上線服務市民，安南區的和順轉運站今年第4季可啟用，已完成招商，由府城客運經營，將增加厝邊公車904、905共2條路線，未來串聯亞太國際棒球訓練中心、台灣歷史博物館等重要場館，可滿足新興開發區發展需求。

公運處也指出，公車運量在2019年達到2360萬人次的高峰，後受疫情影響下跌至1267萬人次，目前已逐步回升至去年1511萬人次，今年上半年運量也已較疫情期間成長逾2成；隨時滾動檢討各條路線的運量，但為維持基本民行，不會貿然取消路線，如在偏鄉改用小黃公車、在市區推出9人小巴，如安平區14路公車9人小巴上線後，搭乘人次較去年同期增加3成，節約成本又增加運量。

市議員黃肇輝表示，公共運輸使用率下降，也會影響到以後捷運使用的狀況，要求提前規畫未來如何搭配捷運；議員陳秋萍也說，改用中小型巴士的厝邊公車成效不錯，但要做好路線串聯及加強宣導，駕駛短缺也要注意，必須提高司機薪資及待遇。王銘德說，今年調高補助就要求業者須有一定的比例為司機調薪，並要求優化司機的工作環境。

公車 疫情 議員

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