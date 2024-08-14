李孟諺同意連接嘉縣市永欽一、二號橋加高拓寬 軍輝橋改建完工日曝

上月強颱凱米造成嘉義縣市八掌溪溢堤洪澇災情，連接縣市重要交通樞紐軍輝橋改建鋼便橋，安全通過洪澇考驗，但另2條連接縣市永欽一、二號橋封閉；立法院交通委員會上午考察嘉義交通建設，立委王美惠爭取永欽一、二號橋加高拓寬，交通部長李孟諺當場指示，加高拓寬改善永欽一、二號橋，請縣市府循「生活圈道路交通系統建設計畫 (公路系統)」提案申請，公路局將協助；另軍輝橋改建11月完工通車。

王美惠指出，嘉縣市交界永欽一號橋，是縣市民眾通勤往來重要橋梁，凱米颱風來襲八掌溪水暴漲，永欽1、2橋封閉禁止通行，拓寬改建工程勢在必行。

軍輝橋是連接嘉縣市重要聯外道路，改建工程11月完工，施作工程臨時搭建鋼便橋，評估後不保留，將在12月底拆除，李孟諺誇讚，臨時鋼便橋質量非常好，感謝公路局展現高度執行力，才能讓軍輝橋如期如質完工，軍輝橋改建後拓寬，新增左轉專用車道，可有效疏導交通，減少塞車情況。

嘉市吳鳳南路上跨越八掌溪台18線（阿里山公路）軍輝橋，是連接中埔鄉與嘉市重要橋梁要道，交通流量龐大，去年5月公路局第五區養護工程處發包重建，拆除舊橋，上下游興設2座鋼便橋(含人行道)，增設交通標線標誌，鋼便橋至今通行年餘。