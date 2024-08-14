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南市國土陳情多已完成市版報部審議 市府力爭中央支持

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府完成台南市國土功能分區圖並經市級審議通過，昨報內政部審議。圖／南市都發局提供
台南市政府完成台南市國土功能分區圖並經市級審議通過，昨報內政部審議。圖／南市都發局提供

台南市國土功能分區圖（草案）歷經南市國土計畫審議會召開15次專案小組及2次大會審議通過，昨8月13日報請內政部審議，後續依法於2025年4月30日公告實施。市長黃偉哲強調，民眾對於國土計畫法有許多誤解，市府將持續加強與民眾的宣導和溝通。

都發局表示，國土功能分區圖及使用地劃設，是未來土地管制的依據，除了依照全國國土計畫的指導原則，也廣泛蒐集各界意見，納為地方劃設參考，以兼顧國土保育與城市發展需求。南市國土計畫於2021年4月30日公告實施後，由地政局啟動國土功能分區圖繪製作業，2022年12月15日至2023年2月13日辦理公開展覽，並舉辦共41場次公聽會，共收受777份陳述意見書，陳情議題以「劃出國土保育地區」最多，依序為「劃出農業發展地區」、「改劃為城鄉發展地區第2-1或農業發展地區第4類」等，也都逐案提會討論。

都發局局長徐中強說，為求土地使用管理制度順利轉軌，以及國土功能分區劃設的合理性，市府團隊梳理人民陳情意見，提出因地制宜劃設原則，如鄉村區單元調整、農業發展地區檢討劃設、因應產業需求劃設城2-3等，以回應民眾訴求；但顧及全市通案性清查及辦理時效，對於陳情有理的案，也要求持續納入國土計畫通盤檢討研議處理。

市府團隊在國土功能分區圖繪製上集思協作，提出符合在地需求的因地制宜原則，以降低民眾對於制度轉換的疑慮。另外在土地使用議題方面，讓新、舊制度能順利接軌，建立國土空間的使用秩序。國土功能分區已完成市級國土計畫審議會審議，接續將由內政部國土計畫審議會討論，最終仍以內政部核定成果為準，但市府也準備好了，將力爭中央支持。

內政部 國土功能分區圖 團隊

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