快訊

墾丁後壁湖海域意外 3潛水客溺水釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

南市凱米颱風農田魚塭及農物災害救助金 可同時申報

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
日前凱米颱風重創南市，市府農業局指出，經函詢經濟部，已獲回覆農民可同時申報「農田、魚塭」及「農作物」災害救助金。圖／台南市政府農業局提供
日前凱米颱風重創南市，市府農業局指出，經函詢經濟部，已獲回覆農民可同時申報「農田、魚塭」及「農作物」災害救助金。圖／台南市政府農業局提供

日前凱米颱風侵襲，造成南市多處淹水，八掌溪潰堤更造成後壁農田遭受水災流失及沖積砂土埋沒而無法耕種，災民受苦連天，市府農業局今指出，經函詢經濟部，已獲回覆農民可同時申報「農田、魚塭」及「農作物」災害救助金。

農業局表示，依據「水災災害救助種類及標準」第9條規定，就同一救助種類，僅得擇一領取災害救助金，不得重複具領。日前市長黃偉哲指示向中央經濟部爭取「水災災害救助種類及標準」與「農業天然災害救助辦法」規範內容分別為「農田、魚塭」與「農作物」不同標的物，若災民同時符合二種災害救助規定，應可依法規同時辦理救助。

農業局今天下午發布新聞稿指出，經濟部昨已同意南市府建議辦理，黃偉哲也宣導農民朋友除申請農作物補助方案，也能申請農田流失埋沒、魚塭流失埋沒的申請，請受災農民盡快向轄區公所申請。

農業局長李建裕說明，依據「水災災害救助種類及標準」，農田及魚塭只要受災面積達0.05公頃以上皆可向公所提出申請，農田流失每公頃最高補助10萬元；農田埋沒每公頃最高補助5萬元。魚塭塭堤崩塌應達6立方公尺以上，流失每公頃最高補助10萬元，埋沒每公頃最高補助5萬元，塭堤崩塌每立方公尺最高補助300元，但塭堤崩塌者每戶最高以2萬5000元為限。

他指出，區公所日前已受理農民申請的部分，市府會速處理，也請里辦公處以廣播系統公告周知，呼籲尚未申請的受災農民盡速向土地所在區公所提出申請。

崩塌 農民

延伸閱讀

颱風凱米影響 台南文旦初估減產2成、少5000公噸

詐團也放颱風假！相約面交遇颱風改期 汐止警埋伏逮人

颱風後高雄類鼻疽大增！6旬男感染死亡 登革熱也蠢動多處工地積水停工

綠鬣蜥獵人 南市鼓勵多元化捕捉工具

相關新聞

李孟諺同意連接嘉縣市永欽一、二號橋加高拓寬 軍輝橋改建完工日曝

上月強颱凱米造成嘉義縣市八掌溪溢堤洪澇災情，連接縣市重要交通樞紐軍輝橋改建鋼便橋，安全通過洪澇考驗，但另2條連接縣市永欽...

南市國土陳情多已完成市版報部審議 市府力爭中央支持

台南市國土功能分區圖（草案）歷經南市國土計畫審議會召開15次專案小組及2次大會審議通過，昨8月13日報請內政部審議，後續...

南市凱米颱風農田魚塭及農物災害救助金 可同時申報

日前凱米颱風侵襲，造成南市多處淹水，八掌溪潰堤更造成後壁農田遭受水災流失及沖積砂土埋沒而無法耕種，災民受苦連天，市府農業...

南市建立品牌對抗進口蚵 農業部長喊話台灣蚵絕不能被打敗

台南市農業局結合區漁會催生台南蚵標章，今天發表，多家知名飯店、餐廳推出不同口味蚵料理。農業部長陳駿季強調，成立輔導團提升...

紙風車劇團「雨馬」本周末台南3天公演 因雨延期

為慶祝台南400，客家大戲「雨馬」原訂本周末在台南市公演3天，並由紙風車劇團擔綱演出，但天氣預報恐有大雨發生，考量場地、...

台南運河旁超精華土地 市府釋「放寬條件」2度招商

台南市中西區精華地段少見開發案，台南運河旁的星鑽街和大涼路中間2塊觀光休閒特定專用區，市府以地上權招商，不過首次無人投標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。