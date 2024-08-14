南市建立品牌對抗進口蚵 農業部長喊話台灣蚵絕不能被打敗

台南市農業局結合區漁會催生台南蚵標章，今天發表，多家知名飯店、餐廳推出不同口味蚵料理。農業部長陳駿季強調，成立輔導團提升蚵品質並建立品牌，以及加強邊境把關及抽查，除保障消費者也對抗進口蚵。立委林俊憲也帶來好消息，為蚵農爭取漁業權案已送行政院，最近就能核准。

發表會在安平區福爾摩沙酒店舉行，市長黃偉哲說，之前南市區漁會總幹事林鈺昕反映，他縣市有蚵品牌，台南是台灣第3大蚵產區，台南蚵風味獨特，有口皆碑，也應有品牌，經農業局爭取，農業部補助，推動設立台南蚵品牌，並協助蚵農建立養殖履歷，打響品牌。他強調，「今天不做，明天就會後悔」，用這樣的精神與態度建立台南蚵品牌，也更有信心迎戰外來蚵，並讓蚵農自己養、自己掛保證，讓台南蚵「頂港有出名，下港有名聲」。

農業部長陳駿季稱許黃偉哲是最會賣水果等農產品的市長，肯定市府為建立台南蚵品牌的努力。他說，蚵營養高，且風味獨特，受到消費者喜愛，過去台灣蚵90%自產，受到極端氣候等影響，近年產量減少，讓進口蚵有機會，但也搶奪了台灣蚵市場，這是農業部擔心的，但台灣蚵風味獨特又好吃，絕不能被打敗，因此除協助產區建立品牌。

對於進口蚵混充台灣蚵，陳駿季表示，除加強邊境檢疫，做好把關，也加強抽查，目前水產試驗所也開發出可辨別進口蚵的技術，未來會強力推動台灣蚵品牌化，讓蚵農更有信心，也讓消費者健康有保障。他說，面對極端氣候帶來的天然災害，蚵養殖風險愈高，為此，成立輔導團，協助蚵農提升收成率，減少損害。

立委林俊憲說，2015年進口蚵59公噸，到去年已增為4千公噸，「不搶救，台灣蚵恐會消失」；但除了政府幫忙對抗進口蚵，蚵農也要搶救自己，提升品質，打響台南蚵品牌。林俊憲也說，蚵農沒有漁業權，就無法受到保障，經南市區漁會總幹事林鈺昕的努力，以及農業局的大力協助，台南蚵農急需的漁業權案已送行政院，相信最近就能核准下來，也相信，蚵農走出自己的路就不怕競爭。