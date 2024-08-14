快訊

墾丁後壁湖海域意外 3潛水客溺水釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市建立品牌對抗進口蚵 農業部長喊話台灣蚵絕不能被打敗

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
農業部漁業署、南市農業局結合台南市區漁會、台南縣區漁會，建立台南蚵品牌，今天正式發表，並推出蚵料理。記者鄭惠仁／攝影
農業部漁業署、南市農業局結合台南市區漁會、台南縣區漁會，建立台南蚵品牌，今天正式發表，並推出蚵料理。記者鄭惠仁／攝影

台南市農業局結合區漁會催生台南蚵標章，今天發表，多家知名飯店、餐廳推出不同口味蚵料理。農業部長陳駿季強調，成立輔導團提升蚵品質並建立品牌，以及加強邊境把關及抽查，除保障消費者也對抗進口蚵。立委林俊憲也帶來好消息，為蚵農爭取漁業權案已送行政院，最近就能核准。

發表會在安平區福爾摩沙酒店舉行，市長黃偉哲說，之前南市區漁會總幹事林鈺昕反映，他縣市有蚵品牌，台南是台灣第3大蚵產區，台南蚵風味獨特，有口皆碑，也應有品牌，經農業局爭取，農業部補助，推動設立台南蚵品牌，並協助蚵農建立養殖履歷，打響品牌。他強調，「今天不做，明天就會後悔」，用這樣的精神與態度建立台南蚵品牌，也更有信心迎戰外來蚵，並讓蚵農自己養、自己掛保證，讓台南蚵「頂港有出名，下港有名聲」。

農業部長陳駿季稱許黃偉哲是最會賣水果等農產品的市長，肯定市府為建立台南蚵品牌的努力。他說，蚵營養高，且風味獨特，受到消費者喜愛，過去台灣蚵90%自產，受到極端氣候等影響，近年產量減少，讓進口蚵有機會，但也搶奪了台灣蚵市場，這是農業部擔心的，但台灣蚵風味獨特又好吃，絕不能被打敗，因此除協助產區建立品牌。

對於進口蚵混充台灣蚵，陳駿季表示，除加強邊境檢疫，做好把關，也加強抽查，目前水產試驗所也開發出可辨別進口蚵的技術，未來會強力推動台灣蚵品牌化，讓蚵農更有信心，也讓消費者健康有保障。他說，面對極端氣候帶來的天然災害，蚵養殖風險愈高，為此，成立輔導團，協助蚵農提升收成率，減少損害。

立委林俊憲說，2015年進口蚵59公噸，到去年已增為4千公噸，「不搶救，台灣蚵恐會消失」；但除了政府幫忙對抗進口蚵，蚵農也要搶救自己，提升品質，打響台南蚵品牌。林俊憲也說，蚵農沒有漁業權，就無法受到保障，經南市區漁會總幹事林鈺昕的努力，以及農業局的大力協助，台南蚵農急需的漁業權案已送行政院，相信最近就能核准下來，也相信，蚵農走出自己的路就不怕競爭。

今天的品牌發表會，由晶英飯店、阿霞餐廳、福爾摩沙酒店及養蚵世家等4家業者，分別推出代表西式、台式、粵式及在地小吃風味的蚵料理，呈現台南蚵從產地到餐桌的豐饒美味。

農業部漁業署、南市農業局結合台南市區漁會、台南縣區漁會，建立台南蚵品牌，今天正式發表，並推出蚵料理。記者鄭惠仁／攝影
農業部漁業署、南市農業局結合台南市區漁會、台南縣區漁會，建立台南蚵品牌，今天正式發表，並推出蚵料理。記者鄭惠仁／攝影
農業部漁業署、南市農業局結合台南市區漁會、台南縣區漁會，建立台南蚵品牌，今天正式發表，並推出蚵料理。記者鄭惠仁／攝影
農業部漁業署、南市農業局結合台南市區漁會、台南縣區漁會，建立台南蚵品牌，今天正式發表，並推出蚵料理。記者鄭惠仁／攝影

台南 品牌 農業部

延伸閱讀

台南氣墊水池、滑水道消暑 立委林俊憲邀親子泡水樂翻

亞太棒球場改人工草皮 林俊憲：為辦演唱會非常荒謬

台南海域3貨輪擱淺 漁民擔心造成汙染危機

鬼門開南市辦法會 林俊憲及陳亭妃爭市長大位又同台

相關新聞

李孟諺同意連接嘉縣市永欽一、二號橋加高拓寬 軍輝橋改建完工日曝

上月強颱凱米造成嘉義縣市八掌溪溢堤洪澇災情，連接縣市重要交通樞紐軍輝橋改建鋼便橋，安全通過洪澇考驗，但另2條連接縣市永欽...

南市國土陳情多已完成市版報部審議 市府力爭中央支持

台南市國土功能分區圖（草案）歷經南市國土計畫審議會召開15次專案小組及2次大會審議通過，昨8月13日報請內政部審議，後續...

10年最大改革！台南市區公車路網重整 交通局曝上路時間

台南公車運量縮減、部分路線搭乘率偏低遭糾正，審計處指出，疫情前1年搭乘量2360萬人次，現僅剩1500萬人次，多名議員關...

南市凱米颱風農田魚塭及農物災害救助金 可同時申報

日前凱米颱風侵襲，造成南市多處淹水，八掌溪潰堤更造成後壁農田遭受水災流失及沖積砂土埋沒而無法耕種，災民受苦連天，市府農業...

南市建立品牌對抗進口蚵 農業部長喊話台灣蚵絕不能被打敗

台南市農業局結合區漁會催生台南蚵標章，今天發表，多家知名飯店、餐廳推出不同口味蚵料理。農業部長陳駿季強調，成立輔導團提升...

紙風車劇團「雨馬」本周末台南3天公演 因雨延期

為慶祝台南400，客家大戲「雨馬」原訂本周末在台南市公演3天，並由紙風車劇團擔綱演出，但天氣預報恐有大雨發生，考量場地、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。