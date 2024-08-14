颱風凱米影響 台南文旦初估減產2成、少5000公噸
台南文旦進入採收期，台南市政府農業局今天表示，7月下旬颱風凱米影響，初估台南文旦減產約2成，減少約5000公噸，產量從2萬6000公噸降至2萬1000公噸。
台南市農業局發布新聞稿指出，今年台南文旦種植面積1097公頃，原預估產量2萬6000公噸，和往年差不多，但因7月下旬颱風凱米造成落果、樹枝倒伏、延遲性損害等，初估減產約2成、5000公噸，產量降至2萬1000公噸，農業局等相關單位每週將前往產地評估。
農業局表示，台南文旦主產區在麻豆區及下營區，麻豆區種植面積838公頃，下營區93公頃，地質風土相近，部分果實雖遭颱風吹襲，枝條磨損，果皮稍有瑕疵，整體品質依舊優良。
麻豆區農會已陸續收購10年以下大果，收購量逾50萬斤，目前麻豆流通在市面文旦大果減少許多，果農規劃17日、18日起陸續採果，預估2週完成採收。
農業局表示，今年台南文旦普遍甜度12度以上，短暫辭水後，果肉軟米，甘甜多汁，柚香回甘，喉韻極佳；今年節氣白露及中秋節在9月，現在正是採收中小果最好時節。
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